'Ook daarom liet Slot zo'n ideale kans liggen door hem niet onmiddellijk te wisselen'

Als het aan Sjoerd Mossou had gelegen, dan had Feyenoord-trainer Arne Slot Santiago Giménez afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk voortijdig naar de kant gehaald. De Mexicaan draait dit seizoen weliswaar op volle toeren, maar faalde in Waalwijk opzichtig vanaf elf meter. Giménez hoopte zijn ploeg met een Panenka op voorsprong te zetten, maar zag zijn poging over het doel gaan.

Waar Giménez in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank zat, is hij in de nieuwe jaargang niet meer weg te denken uit het elftal van Slot. De Mexicaan maakte in de tweede helft van het voorbije seizoen al veel indruk en deed er in de afgelopen maanden nog een paar schepjes bovenop. Hij was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker en ook in zijn eerste Champions League-wedstrijd, thuis tegen Lazio, was het tweemaal raak. Maar sinds zijn uitstekende optreden tegen de Italianen slaagde Giménez er niet meer in om te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Op bezoek bij RKC Waalwijk kreeg de centrumspits tegen het einde van de eerste helft de uitgelezen mogelijkheid om zijn veertiende competitietreffer van het seizoen te maken. Giménez versierde een strafschop en ging vervolgens zelf achter de bal staan. Feyenoord speelde tot dan toe een zeer moeizame wedstrijd en stevende af op een 1-1 ruststand, dus velen hielden er rekening mee dat Giménez ‘gewoon’ een hoek zou uitkiezen. Maar de Mexicaan besloot anders en probeerde het met een stiftje. Dat ging dus over.

“Een geslaagde panenka wordt vrijwel onmiddellijk vergeten, slechts de mislukking is voor eeuwig”, schrijft Mossou woensdag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ook daarom liet Slot zo’n ideale kans liggen door Giménez niet onmiddellijk te wisselen in Waalwijk. Dat was moeiteloos uit te leggen geweest: de panenka is een weldoordachte actie, geen spontane of rebelse ingeving. Het dient uitsluitend ter meerdere een en glorie van jezelf.” Mossou is dan ook van mening dat Slot Giménez naar de kant had moeten halen. “Het zogenoemde teambelang kun je haast niet duidelijker ondermijnen - en juist tegen een bescheiden tegenstander als RKC spreekt er puur dédain uit.”

Giménez bleef echter staan en kreeg van Slot zodoende de kans om zijn misser recht te zetten, maar de winnende treffer kwam niet van zijn voet. Het was Bart Nieuwkoop die Feyenoord een zwaarbevochten 1-2 overwinning in Waalwijk bezorgde. Giménez kwam dus goed weg. Had de Mexicaan een paar treden lager gevoetbald, was hij er volgens Mossou niet zo makkelijk vanaf gekomen. “In het lagere amateurvoetbal is het al langer een ongeschreven regel: wie een panenka mist, moet als de wiedeweerga douchen - en onderweg naar de kleedkamer wordt-ie vakkundig weggehoond door teamgenoten, tegenstanders en pakweg drie verdwaalde toeschouwers. Kunnen de profs nog wat van leren”, besluit Mossou.