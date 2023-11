Opstelling Ajax: Van 't Schip voert twee wijzigingen door tegen Brighton

Ajax-trainer John van 't Schip wijzigt zijn basisopstelling donderdagavond op twee plekken in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Ten opzichte van de met 4-1 gewonnen Eredivisiewedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen weekend keren én terug in het elftal.

Dat gaat ten koste van Branco van den Boomen en Ar'jany Martha. Dat Van den Boomen niet mee zou doen werd een dag voor de wedstrijd al duidelijk: de middenvelder die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Toulouse is geblesseerd. Daarnaast twijfelde Van 't Schip tijdens de persconferentie op vrijdag al hardop of hij Martha, die vorige week tegen Volendam mocht debuteren als linksback, ook in het Europese duel op zou stellen. De twintigjarige verdediger moest zowel tegen Volendam als tegen Heerenveen geblesseerd naar de kant en lijkt zijn plek nu af te gaan staan aan Rensch.

Diant Ramaj verdedigt donderdagavond opnieuw het doel van de Amsterdammers. Voor hem bestaat de viermansdefensie uit Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Rensch, al zouden de backs ook van plek kunnen wisselen. Op het middenveld kiest Van 't Schip dus voor Vos als vervanger van Van den Boomen en blijven Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson staan. Voorin blijft het trio Steven Berghuis - Brian Brobbey - Steven Bergwijn gehandhaafd.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Rensch; Taylor, Vos, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn

Update 18.11 uur: Volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert, die zich beroept op een anonieme Ajax-reservespeler, zal Rensch in het centrum gaan spelen en verhuist Hato daardoor naar de linksbackpositie.

Brighton met drie Nederlanders

Bij tegenstander Brighton hebben alle drie de Nederlanders in de selectie donderdagavond een basisplaats. Dat betekent dat - net als twee weken geleden in het AMEX Stadium - Joël Veltman en Jan Paul van Hecke in de defensie mogen starten. Daarnaast staat Bart Verbruggen in tegenstelling tot het heenduel deze keer wél onder de lat; twee weken geleden koos trainer Roberto De Zerbi nog voor zijn concurrent Jason Steele.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Milner, Van Hecke, Dunk, Veltman; Dahoud, Groß; Adingra, Fati, Mitoma; João Pedro