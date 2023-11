Perez lacht om dramatische invalbeurt bij PSV: 'Die viel in, heb je dat gezien?'

Kenneth Perez was zaterdagavond niet onder de indruk van de invalbeurt van PSV-aanvaller . De buitenspeler keerde na een blessure weer terug op het veld, maar moet volgens de analist van ESPN overduidelijk nog even wennen.

Perez schoot zondagavond bij het programma Dit Was Het Weekend in de lach, nadat Jan Joost van Gangelen de invalbeurt van Lang aanhaalde. "Die viel in, heb je dat gezien? Haha. Het is voor alle voetballers lastig als je er lang uit bent geweest. Dan klopt je versnelling niet, is je timing niet goed. Het was niet de Lang die de volgende keer per se moet spelen", zegt Perez.

Artikel gaat verder onder video

De analist denkt dat trainer Peter Bosz in de belangrijke wedstrijden tegen Sevilla en Feyenoord gaat kiezen voor een voorhoede die bestaat uit Hirving Lozano, Luuk de Jong en Johan Bakayoko. Dat zou betekenen dat Lang deze twee bepalende duels nog even vanaf de bank moet toekijken: "Ik denk dat die andere twee voorlopig even veilig zijn", besluit Perez, die daarmee doelt op Bakayoko en Lozano.