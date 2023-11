Perez verbaasd: 'Waarom wordt gezegd dat hij voor zestig miljoen naar Atlético Madrid gaat?'

Kenneth Perez vindt het opmerkelijk dat er van Feyenoord-spits al wordt verwacht dat hij bij een Europese topclub mee zou kunnen. De analist van ESPN ziet dat de Mexicaan zich fantastisch heeft ontwikkeld in Rotterdam-Zuid, maar vindt de 'hype' die ontstaat overdreven.

In het programma Voetbalpraat van ESPN geeft journalist Willem Vissers van De Volkskrant aan dat hij Giménez een spits vindt die ooit bij een club als Atlético Madrid, of nog hoger, gaat spelen. Dat stuit Perez tegen de borst, want de analist van de sportzender vindt het overdreven dat er van Giménez wordt verwacht dat hij zo maar slaagt bij een topclub: “Waarom wordt het eigenlijk zo makkelijk gezegd dat hij wel bij Atlético Madrid en dat soort clubs eindigt? Hij is niet eens de eerste spits bij Mexico", maakt een verbaasde Perez duidelijk. "Mensen gaan er maar vanuit dat hij vijftig of zestig miljoen moet opleveren en dat hij bij Atlético Madrid uitkomt.”

De Deen vindt het opvallend dat er van de 'tweede spits van Mexico' wordt verwacht dat hij voor een gigantische transfersom een overstap maakt naar een Europese topclub. “Waarschijnlijk kunnen we concluderen dat zijn daadwerkelijke niveau ergens tussen dat topniveau, dat hij al heeft laten zien,, en zijn bodemniveau zit. Nou, dan vind ik het heel makkelijk om te zeggen dat hij op basis van dat gemiddelde niveau voor zestig miljoen euro naar Atlético gaat”.

Perez is overigens wel te spreken over de Giménez die hij dit seizoen bij Feyenoord ziet, al lijkt de Mexicaan momenteel iets minder in vorm: “Ik zie een goede spits die zich fantastisch heeft ontwikkeld. Hij heeft het in ieder geval tegen Lazio laten zien in de Champions League. Hij zit nu wel in een mindere periode en dan zie je ook wat zijn bodemniveau is", besluit hij.