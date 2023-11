Phillip Cocu komt met gigantisch mooi gebaar na ontslag bij Vitesse

Phillip Cocu stapte zaterdagavond op als trainer van Vitesse na het verlies van de Arnhemmers tegen sc Heereneen (1-3). De oefenmeester had nog een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse, maar ziet zelf af van een afkoopsom. Dat bevestigt technisch directeur Benjamin Schmedes.

Schmedes stond de landelijke pers zaterdagavond laat te woord. Hij bevestigde dat Cocu geen aanspraak maakt op een ontslagvergoeding. "Na de wedstrijd is Phillip naar mij toegekomen. In het belang van de club is het beter om terug te treden, zei hij. Dat heb ik geaccepteerd. We kunnen dit een zwarte avond noemen. Niet alleen vanwege het verlies tegen Heerenveen, maar omdat de hele club heeft verloren hierdoor”, aldus Schmedes.

Vitesse is na twaalf wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie. Onder Cocu pakten de Arnhemmers tot dusver slechts acht punten. Vitesse zette de coach zaterdagnacht via X, voorheen Twitter, nog één laatste keer in het zonnetje: “Clubman: een keuze uit het hart!”, valt er te lezen op het account van de club.