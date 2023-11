'Premier League-sensatie Tottenham vreest Everton-scenario met enorme puntenaftrek'

Tottenham Hotspur kent een geweldig seizoen in de Premier League, maar moet mogelijk vrezen voor een gigantische puntenaftrek. De club heeft volgens de kwaliteitskrant The Times in het verleden regels overtreden op de transfermarkt door te handelen met een niet-geregistreerde zaakwaarnemer. Mogelijk wacht net als Everton een grote sanctie.

De Engelse krant weet dat voorzitter Daniel Levy in 2008 met Portsmouth onderhandeld heeft over de transfer van Jermain Defoe met Mitchell Thomas. De voormalig voetballer trad op als zaakwaarnemer, maar beschikte helemaal niet over de juiste papieren om dat te mogen doen. Daarvoor krijgt Tottenham Hotspur mogelijk een straf opgelegd.

Thomas werd door de Engelse voetbalbond FA zelfs op een zwarte lijst geplaatst met wie clubs geen zaken mochten doen. De FA laat naar aanleiding van het onderzoek van The Times weten de zaak graag te willen heropenen. Bij Portsmouth zit inmiddels een compleet nieuw bestuur, maar bij Tottenham Hotspur is Levy nog steeds aan de macht, waardoor een sanctie aannemelijker is.

Wat de precieze maatregel kan worden, is nog niet duidelijk. Puntenaftrek, een forse boete of andere disciplinaire maatregelen worden genoemd in Engeland. Tottenham Hotspur wil niet reageren op de aantijgingen, waarbij uitgerekend voormalig Spurs-coach Harry Redknapp – destijds de manager van Portsmouth – heeft laten weten dat Thomas inderdaad de zaakwaarnemer was van Defoe. In datzelfde jaar stapte de manager ook over naar de Spurs.

Everton kreeg de straf van tien punten aftrek voor het wegens overtreding van de regels voor winstgevendheid en duurzaamheid van de Premier League voor het seizoen 2021/22. Everton stond op de veertiende plaats, maar zakt door een fikse puntenaftrek af naar de voorlaatste plaats. Tien punten aftrek zou in het geval van de Spurs een plek in het rechterrijtje betekenen.