Probleemposities genoemd bij Ajax: 'Dat zijn de twee posities die ze écht moeten versterken'

Wil Ajax in het restant van het seizoen nog iets van een rol van betekenis spelen, dan doet het er goed aan om zich in januari te versterken met een ervaren middenvelder én een linksback. Dat vindt Karim El Ahmadi althans. De oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord is van mening dat zowel als niet goed genoeg is om op de positie voor de verdediging te spelen.

Ajax baarde opzien door Van den Boomen na het afgelopen seizoen transfervrij over te nemen van Toulouse. De middenvelder was tijdens de voorbereiding op dit seizoen misschien wel het enige lichtpuntje in Amsterdam, maar slaagde er niet in die lijn door te trekken in de competitie. Van den Boomen verloor onder Maurice Steijn zijn plek in het elftal. Hij kreeg van John van ’t Schip een nieuwe kans en maakte een prima indruk tegen FC Volendam en sc Heerenveen, maar komt door een knieblessure dit kalenderjaar niet meer in actie.

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen werd zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse vervangen door Tahirovic. De zomeraankoop veroorzaakte twee weken geleden nog een strafschop tegen Almere City en maakte ook tegen Vitesse geen al te beste indruk. “Ik vind dat je daar echt wel een ervaren type nodig hebt. Voor Vos is het nog te vroeg eigenlijk. Van den Boomen en Tahirovic zijn eigenlijk jongens die niet op die positie kunnen spelen en het ook niet kunnen belopen”, zegt El Ahmadi zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. “Tahirovic is een jongen van 20, maar hoe ik hem zie spelen… Hij oogt een beetje verdwaald.”

Tahirovic vertelde in meerdere interviews dat hij tot een paar jaar geleden nog een centrumspits was, maar dat men bij AS Roma meer een middenvelder bij hem zag. De Bosniër maakte op aanspraak van voormalig technisch directeur Sven Mislintat de overstap naar Ajax, maar volgens El Ahmadi heeft hij op de nummer 6-positie niks te zoeken. “Hij is in de duels ook niet heel scherp. In duel heb je daar een ervaren zes nodig, waardoor je een Taylor en Hlynsson én je buitenspelers ook beter laat spelen. Ik vind dat ze dat wel erg missen bij Ajax, wil je nog wat doen in de competitie. Ik vind dat echt wel een probleem bij Ajax, wil je echt nog naar boven kunnen kijken en veel wedstrijden winnen.”

Het is geen geheim dat de Amsterdammers zich in de winterstop hopen te versterken met een controlerende middenvelder, maar die zoektocht belooft geen makkelijke te worden. El Ahmadi acht het verstandig dat de club op zoek gaat naar een type Edson Álvarez, die afgelopen zomer transfereerde naar West Ham United nadat hij bij Ajax jarenlang op zes had gespeeld. El Ahmadi is overigens van mening dat Ajax ook op een andere positie versterking nodig heeft. “Ik vind dat ze ook nog een linksback nodig hebben. Ze hebben er al vier, maar dat zijn wel de twee posities die ze echt moeten versterken. Voor de rest ziet het er nu best wel aardig uit. Ik denk dat Van ’t Schip echt wel wat meer lijn in het spel heeft weten te brengen.”