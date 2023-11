PSV had in de rust een aanvaring met spelers Lens: 'Het was beladen, dat ging goed mis'

Opluchting overheerst er bij en Jordan Teze na de zwaarbevochten overwinning van PSV op het Franse Lens. In een waar voetbalgevecht werd Luuk de Jong door zijn rake kopbal de matchwinner tegen de Fransen, over wie hij en zijn teamgenoten minder te spreken waren.

Volgens De Jong en Teze vonden er in de rust opstootjes plaats tijdens het op zoeken van de kleedkamers. Ook tijdens de wedstrijd was Lens, dat de nodige kaarten kreeg van de arbiter van dienst, veel aan het provoceren volgens de aanvoerder van PSV: "Ik merkte dat ze bezig waren met provoceren zodat wij zouden reageren. Ze probeerden ons kaarten aan te naaien, waardoor wij misschien rood zouden krijgen. Ik vond het niet zo netjes, maar ik laat het maar een beetje gaan", zegt De Jong tegenover RTL7.

Teze was tegenover dezelfde televisiezender van mening dat PSV te veel in het fysieke spel van Lens is meegegaan en zich te vaak liet provoceren door de Fransen. Mogelijk doelde de verdediger daarmee ook op wat er in de spelerstunnel gebeurde: "Dat gingen even goed mis. Het was flink beladen." Uiteindelijk is het meegaan in het spel van de tegenstander de Brabantse club niet fataal geworden en werd er een uiterst belangrijke overwinning geboekt om zicht te houden op overwintering in de Champions League. Het was een wedstrijd die veel energie kostte voor PSV, onder meer omdat Lens het de Eindhovenaren in de opbouw niet makkelijk maakte.

"We kunnen wel proberen op te bouwen, maar dat werd lastig. Lange ballen, tweede ballen, vechten", zegt De Jong. Daarmee deed PSV precies wat Lens hoopte: "We hadden moeite om de controle te krijgen. In de tweede helft waren we aan de bal beter. We hebben geen grote kansen weggegeven en hadden zelf een tweede of derde moeten maken. 'Ik moet een compliment geven aan het team voor hoe we verdedigd hebben. Ze hebben het fantastisch gedaan", besluit de aanvoerder van de koploper van Nederland.