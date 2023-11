PSV heeft zijn eigen Brian Brobbey: 'Hij kan geen 90 minuten spelen, daar gaan we naar kijken'

Enkele spelers van PSV hebben 'een behoorlijke tik gehad' in de wedstrijd tegen FC Twente, zo vertelt trainer Peter Bosz na afloop. Onder meer André Ramalho kon de wedstrijd niet afmaken. Al komt dat wel vaker voor, zo heeft Bosz gemerkt.

Ramalho werd in minuut 79 afgelost door Shurandy Sambo. “Die heeft dat wel vaker, dat hij tegen het eind van de wedstrijd eraf moet. Daar moeten we... Nee, daar zijn we al goed naar aan het kijken, wat we daarmee kunnen”, zegt de trainer tegen ESPN.

“Wat dat is? Nou, dat hij niet negentig minuten weet vol te houden”, licht Bosz toe. “Dus we moeten hem af en toe wisselen." Volgens de trainer had de wissel niet te maken met een bal die Ramalho eerder in de wedstrijd 'op een ongelukkige plek' tegen zich aan kreeg.

Het zijn opvallende uitspraken, zeker omdat Ramalho bezig is aan zijn derde seizoen, inmiddels 31 jaar is en recent geen zware blessures heeft gehad. De uitspraken doen denken aan uitspraken van Alfred Schreuder over Ajax-spits Brian Brobbey: vorig jaar zei Schreuder dat Brobbey ook de negentig minuten niet haalt. Ramalho speelde dit seizoen wel wedstrijden van negentig minuten: van zijn dertien Eredivisie-duels maakte hij er zeven vol.

PSV won de wedstrijd met 0-3. Een vroege rode kaart voor Mees Hilgers hielp de Eindhovenaren in het zadel. “Je weet nooit hoe het loopt als het elf tegen elf blijft, maar daar hoeven we ook niet over na te denken. We hebben een lastige uitwedstrijd met 0-3 gewonnen.”