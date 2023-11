'PSV overweegt verdediger in de winterstop te verkopen'

PSV is in de winterstop mogelijk bereid om mee te werken aan een vertrek van (22). De rechtsachter komt amper in de plannen voor van trainer Peter Bosz en heeft bovendien een aflopende verbintenis. Om hem niet transfervrij kwijt te raken, overweegt men in het Philips Stadion een verkoop.

Dat meldt Voetbal International. PSV hoopt gebruik te maken van het goede seizoen dat Sambo vorig jaar kende als huurling bij Sparta Rotterdam, om zijn waarde nog enigszins op peil te houden. Als de club er niet in slaagt om hem in de komende winter te verpatsen, loopt hij een aantal maanden later transfervrij de deur uit.

Sambo kwam dit seizoen tot negen officiële optredens, maar deed dat allemaal als invaller en maakte nog geen honderd minuten opgeteld. Ook Ajax had afgelopen zomer belangstelling, al kwam dat vermoedelijk voort bij trainer Maurice Steijn, die met hem samenwerkte bij Sparta Rotterdam. Na het vertrek van de oefenmeester lijkt een overgang naar de Johan Cruijff Arena wel van de baan te zijn.

Sambo is niet de enige PSV’er met een aflopende verbintenis. Ook André Ramalho, Isaac Babadi en Boy Waterman liggen maar vast tot en met het einde van dit seizoen. Met vooral Babadi worden ook regelmatig gesprekken gevoerd over een nieuwe verbintenis.