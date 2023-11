PSV'er Veerman zet kwaad bloed: 'Eens zien hoe stoer en dapper hij is'

heeft kwaad bloed gezet in Enschede. De middenvelder vond dat het uitduel met FC Twente dit weekend in de Eredivisie groter gemaakt werd door de media dan het daadwerkelijk was. FC Twente-watcher Leon ten Voorde kon zijn oren maar moeilijk geloven dat Veerman het een eenvoudige wedstrijd vond, ondanks de 0-3 overwinning.

“Joey vond het een tussendoortje”, begon Ten Voorde in de podcast Ballen Verstand. De rode kaart van Mees Hilgers was volgens de middenvelder niet direct de ommekeer in de wedstrijd, ook tot ergernis van collega Fardau Wagenaar. “Ik dacht echt: ‘gast…’”, reageerde ze op de woorden van haar collega. “Kijk even naar de ranglijst.”

“Na een 3-0 is het makkelijk roepen. Veerman is een goede voetballer in de Eredivisie”, zei Ten Voorde. “Maar Joey moet nu eens een grote jongen zijn in de Champions League. Laat hem tegen Sevilla eens zien hoe stoer en dapper hij is. In de Eredivisie is hij prima, maar nu moet hij een grote jongen in de Champions League en het Nederlands elftal zijn. Maar dan zie je hem nooit, hé”, vervolgde de journalist.

“Dan blijft hij toch een beetje een Eredivisie-speler. Hij mag het nu laten zien. Niet alleen in de persconferentie na een 3-0 overwinning bij FC Twente, wat je een tussendoortje vindt. Laat het woensdag in Sevilla maar zien”, zei Ten Voorde, die deels bijval kreeg van Wagenaar. “Het stoorde mij een beetje dat de media het weer hadden gedaan. Volgens mij staat FC Twente weer bovenin, dus doe niet zo, ofzo.”