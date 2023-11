Pusic onthult hoe Arne Slot reageerde op zijn plotselinge vertrek bij Feyenoord

Marino Pusic heeft zondagochtend in de uitzending van Goedemorgen Eredivisie op ESPN zijn vertrek bij Feyenoord verder toegelicht. De voormalig-assistent van Arne Slot vertrok na het eerste Champions League-duel tegen Lazio bij de Rotterdamse club. Het vertrek aankondigen bij zijn collega Slot, die ook hele goede vriend van hem is, was moeilijk.

"We zijn niet alleen goede collega's en een succesvol duo geweest, maar ook vrienden van elkaar. Dat maakte het soms lastig, maar daarnaast ook heel normaal, omdat we precies weten wat we aan elkaar hadden", geeft Pusic aan. "We konden alles in alle openheid met elkaar bespreken. Dat kenmerkt eigenlijk onze samenwerking." Toen Shahktar Donetsk zich bij de assistent-trainer meldde, is het heel snel gegaan. Na een gewonnen wedstrijd in de Eredivisie heeft Pusic de situatie vervolgens besproken met Slot.

"Na Vitesse (24 oktober) hebben we gezeten en alles besproken. Typerend voor Arne was dat hij daar heel positief op reageerde en erg blij was voor mij", zegt Pusic, die er wel aan toevoegde dat Slot ontzettend baalde van het vertrek van hem, aangezien het volgens de oefenmeester van de Rotterdammers een flinke aderlating is voor Feyenoord. Wel toonde Slot veel begrip en ging hij niet voor een overstap van Pusic naar Oekraïne liggen: "Hij begreep mijn keuze volledig."