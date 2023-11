Rafael van der Vaart draait bij: 'Ik heb weleens kritiek op hem gehad, maar...'

maakte als invaller een goede indruk in zijn invalbeurt voor het Nederlands elftal tegen Ierland (1-0), zo vindt Rafael van der Vaart. De middenvelder maakte in minuut 69 zijn entree als vervanger van Cody Gakpo.

Van der Vaart zag Veerman meteen veel toevoegen aan het aanvallende spel van Oranje. “Veerman valt in en heeft meteen twee à drie ballen, over de verdediging, die gewoon op maat zijn. In zulke wedstrijden heb je dat echt nodig. Je opent het veld en de verdediging. Veerman kan dat als geen ander. Ik heb ook weleens kritiek op hem gehad – ‘kan hij het ook op het allerhoogste niveau?’ – maar tegen Frankrijk vond ik hem al best wel goed spelen. Dus dat zit er echt aan te komen.”

Ook twee andere wissels worden besproken in de studio van de NOS. In de negentigste minuut viel zowel Marten de Roon als Teun Koopmeiners in. Was dat zakelijk of angstig, vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Pierre van Hooijdonk. “Allebei tegelijk”, antwoordt de analist. “Je doet het niet uit luxe. Je wilt gewoon dat de wedstrijd beslist wordt en dat je de 1-0 over de streep trekt. Als hij twee aanvallers zou inbrengen en het zou fout gaan, dan krijgt hij daar kritiek op. Dit was wel het meest logische.”

Van der Vaart denkt dat Koeman wel zijn bedenkingen zal hebben bij de wedstrijd. “Ik denk dat Koeman ontevreden is over de manier waarop Oranje is geplaatst voor het EK. Te veel spelers waren onder de maat. Aan de andere kant is Ierland, afgezien van de buitenspelgoal, niet in de buurt geweest van het doel.”