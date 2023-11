Rampzalige strafschop Santiago Giménez komt Feyenoord uiteindelijk niet duur te staan

Feyenoord heeft 1-2 gewonnen bij RKC Waalwijk. De mannen van Arne Slot moesten het zonder Mats Wieffer doen, maar tegen de tien man van RKC kwam het resultaat niet in gevaar. Ondanks de gemiste penalty van Santiago Giménez won Feyenoord, dankzij de doelpunten van Quinten Timber en Bart Nieuwkoop.

In de eerste helft had Feyenoord veel meer balbezit dan RKC. Ook waren de grootste kansen voor de Rotterdammers. Toch kwam RKC er een aantal keer goed uit. Omdat Feyenoord in zijn geheel op Waalwijkse helft stond, was er veel ruimte voor de thuisploeg in de counter. In de 25e minuut nam Denilho Cleonise deze ruimte. Hij kreeg de bal op eigen helft en kon na een snelle tegenaanval knap afmaken bij het doel van Justin Bijlow. Zo kwam het dominante Feyenoord op achterstand: 1-0.

Tien minuten later speelde Feyenoord nog steeds erg aanvallend. Zoals vaker in de eerste helft ging de laatste pass niet helemaal zoals gehoopt. Een slechte voorzet van Calvin Stengs werd nog slechter verdedigd, waardoor de bal bij Quinten Timber belandde. Hij schoot binnen in de rechterbovenhoek.

Vlak voor rust leek Feyenoord de comeback alweer te hebben voltooid. Santiago Giménez, die al een aantal kansen miste, werd binnen de zestien neergelegd door Shawn Adewoye. Pol van Boekel gaf een penalty, maar moest van de VAR naar het scherm komen. Het publiek vroeg zich af: ‘Was het buitenspel? Was het toch géén overtreding? Was het misschien rood?’ Het laatste bleek het geval. De arbiter was het met de VAR eens, Giménez was doorgebroken. De spits was te overmoedig en schoot de penalty die volgde met een panenka over. Zo gingen de partijen met een gelijke stand de rust in.

De tien man van RKC boden vanaf het begin van de tweede helft aardig weerstand. Toch lieten ze het toe dat Alireza Jahanbakhsh, Quilindschy Hartman en Quinten Timber van dichtbij konden schieten. Geen van drieën schoot raak, wat voor een groot deel aan doelman Mark Spenkelink te danken was. Dankzij de Eredivisie-debutant bleef de wedstrijd op 1-1. In de 64e minuut veranderde dat, toen de bij Feyenoord teruggekeerde Bart Nieuwkoop uit de rebound zijn eerste voor de club binnenschoot.

In het restant van de wedstrijd probeerde Feyenoord nog om de 1-2 stand uit te bouwen, maar de Waalwijkers waren in staat om niks meer weg te geven. De gelijkmaker van RKC zat er eigenlijk ook niet meer in. Zo werd de wedstrijd rustig uitgespeeld.

Feyenoord pakt drie cruciale punten om koploper PSV in het spoor te blijven. Dinsdag wacht de Champions League-wedstrijd tegen Lazio in Rome. RKC blijft laag in het rechterrijtje staan. De ploeg van Henk Fraser speelt komend weekend weer, tegen hoogvlieger Go Ahead Eagles.