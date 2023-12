Relatie Taylor met Jade Anna brengt Van 't Schip aan het lachen: 'Schijnt te helpen'

Ajax-middenvelder steekt momenteel in een goede vorm. Volgens Andy van der Meijde en Wesley Sneijder heeft dat te maken met het feit dat hij sinds kort een relatie heeft met influencer Jade Anna van Vliet. En dus vroeg Noa Vahle aan Ajax-trainer John van ’t Schip of dat ook daadwerkelijk helpt.

“Ja, dat schijnt te helpen, hé”, glimlachte Van ’t Schip desgevraagd naar het verliefd zijn van Taylor en de relatie met Jade Anna. Taylor werd tegen Vitesse vanaf de tribunes toegejuicht door zijn nieuwe vriendin, die in vak 110 zat. Veel supporters van Ajax 'bedankten' Jade Anna zaterdag al op Twitter en Instagram omdat de middenvelder plots zo goed speelde, nadat hij een tijdlang in een mindere vorm stak.

Van ’t Schip heeft ook nog een serieuze(re) verklaring voor het betere spel van Taylor. “Het elftal helpt hem daar ook in. Je doet het samen”, aldus de coach. “Waar hij gevaarlijk is, dichter bij de spits, heeft hij ook veel kwaliteiten. Dat heeft hij tegen Vitesse ook laten zien in de tweede helft. In de eerste helft had hij ook een aantal dingen dat beter kon.”

“Hij had een aantal keer balverlies toen we niet goed stonden”, noemde Van ’t Schip een voorbeeld. “Maar dat heeft hij daarna goed opgepakt. Hij was belangrijk in die wedstrijd en maakt een geweldige goal. Hij legt nog een bal neer voor Kristian Hlynsson. Hopelijk kan hij die lijn doortrekken. Ook dat heeft te maken met vertrouwen, doen, durven en geholpen worden door zijn maatjes.”

