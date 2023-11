Kenneth Taylor blij: 'Ja, dat is een fijn gevoel, ja'

Ajax-middenvelder speelde dit weekend een uitstekende wedstrijd tegen Vitesse. Nadat er veel kritiek was op de jonge speler, liet hij zich tegen Vitesse weer eens zien met een doelpunt en een assist.

"Persoonlijk was het een prima pot. Ik heb een doelpunt gemaakt en een assist gegeven, dus dat is altijd wel fijn”, zei Taylor op de clubsite van Ajax, waar hij zijn doelpunt beschrijft. “Ik zou eerst schieten, maar dan zou die geblokt worden. Dus kapte ik en schoot ik hem in de verre hoek. Ik hoor van iedereen dat ik vaker moet schieten. En je ziet hier ook dat ik een goede connectie hebt met Bergwijn.”

Sowieso maakte Ajax indruk tegen de Arnhemmers. "Het liep goed en dat voelden we ook wel in het veld. Ik denk dat we zeker stappen maken en dat merken wij ook als team. Dat geeft ons zeker meer vertrouwen, ja. Dat voel je wel een beetje. Ja, dat is wel een fijn gevoel, ja”, glimlachte Taylor, die ernaar uitkijkt om te spelen in Marseille voor de Europa League.

"Ik heb goede verhalen gehoord over de sfeer in het stadion. Het is schijnbaar gruwelijk om daar te spelen, mede door de fans. Dat is altijd wel leuk, al is het wel jammer dat er geen Ajax-supporters welkom zijn”, aldus de middenvelder, die weet dat er twee keer gewonnen moet worden om uitzicht te houden op overwintering. “De wedstrijd van zaterdag tegen Vitesse heeft iedereen een goed gevoel gegeven.”