Roberto De Zerbi tipt Ronald Koeman: 'Ik denk dat hij klaar is voor Oranje'

Roberto De Zerbi zou het toejuichen als Jan Paul van Hecke een kans krijgt in het Nederlands elftal. De trainer van Brighton & Hove Albion zag de verdediger donderdagavond een goede wedstrijd spelen tegen Ajax (0-2 zege).

Van Hecke speelde acht wedstrijden voor Jong Oranje, maar is nu met zijn 23 jaar te oud voor de beloftenploeg. Vrijdag maakt bondscoach Ronald Koeman de voorselectie van het 'grote' Oranje bekend voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar.

“Ook vandaag speelde hij weer sterk, terwijl Brobbey een goede speler is. Ik denk dat hij klaar is voor Oranje", wordt De Zerbi geciteerd door Voetbal International. "Maar dat is niet mijn job. Hopelijk haalt hij het."

De zege in Amsterdam betekent veel voor Brighton, dat dit seizoen voor het eerst Europees voetbal speelt. “Of dit het beste resultaat in de historie van Brighton is? Ja, wat denk jij? Ik ben heel blij voor onze fans en onze club. Ik denk dat we verdienden te winnen, want we hebben zeventig minuten heel goed gespeeld.”