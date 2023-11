Ronald Koeman aangepakt: 'Dit is krom, dit is een hele vreemde onderbouwing'

Süleyman Öztürk, Dennis van Eersel en Mario Bilate zijn het er in het programma FC Rijnmond over eens: zou de eerste keeper van het Nederlands elftal moeten zijn. Bondscoach Ronald Koeman kiest de komende interlands voor Bart Verbruggen, maar bij die keuze worden in het programma van RTV Rijnmond een aantal vraagtekens geplaatst.

"Ik vond Bijlow zeer sterk keepen in de wedstijden nadat hij terug is gekeerd. Hij haalt een heel hoog niveau en ik vind hem de nummer een van Oranje. Ik denk alleen dat Koeman nu een aantal wedstrijden dezelfde keeper wil opstellen. Op die manier kan hij mogelijk voor meer stabiliteit zorgen in de verdediging", zegt Öztürk. Van Eersel, Feyenoord-watcher namens RTV Rijnmond, snapt de keuze en de uitleg van Koeman ook niet: "Ik vind zou dat een hele vreemde onderbouwing vinden. Als bondscoach ga je de beste spelers opstellen en ik dit geval gaat dat niet gebeuren. Ik snap de historie van Bijlow, maar hij is al weer fit en heeft een aantal wedstrijden gespeeld bij Feyenoord."

Artikel gaat verder onder video

Bilate, spits bij Kozakken Boys in de Tweede Divisie, is vooral onder de indruk van de opbouwende kwaliteiten van de Feyenoord-doelman: "Er is op dit moment in het Nederlands elftal geen keeper die voetballend beter is dan Bijlow. Hij straalt heel veel rust uit. Als je met vier verdedigers speelt ben je met Bijlow echt met vijf man aan het opbouwen", zegt Bilate.