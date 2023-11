Schöne overweegt drastisch besluit na schrik om teamgenoot Dost: 'Ben ook geen 22 meer'

(37) is door het vervelende incident van teamgenoot en mede-routinier aan het denken gezet over zijn toekomst als profvoetballer. De 34-jarige spits zakte afgelopen weekend in de blessuretijd van de wedstrijd tussen AZ en NEC plotseling in elkaar, waardoor de Deense oud-Ajacied nu ook nadenkt over zijn eigen afscheid als actief voetballer.

Het was bepaald niet de eerste keer dat Schöne een dergelijk geval meemaakte. Zo stond hij op het veld toen Abdelhak Nouri in 2017 in elkaar zakte in een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Daarnaast maakte hij ook mee hoe zijn oud-ploeggenoten (en vrienden) Daley Blind en Christian Eriksen dat overkwam; maar in tegenstelling tot Nouri konden zij hun loopbaan daarna wél voortzetten.

Het gaat Schöne niet in de koude kleren zitten, zegt hij in gesprek met de NOS. "Ik heb het wel iets te vaak meegemaakt", stelt de middenvelder. "Het zet mij namelijk wel aan het denken. Het komt iets te vaak voor de laatste tijd. Ik ben ook geen 22 meer en heb een lange carrière gehad", hint hij op een mogelijk naderend afscheid van de sport. De beslissing daarover is nog net definitief genomen, stelt hij: "Ik vraag me af hoelang ik nog door wil. Dat vroeg ik mezelf al af en nu nog meer. Dat gesprek voer ik nu met mensen om mij heen, maar ik heb nog niets besloten."

Schöne is bezig aan zijn tweede periode als speler van NEC. In 2012 verliet hij de club na vier seizoenen om zijn loopbaan te vervolgen bij Ajax, waar hij vervolgens in zeven jaar drie landstitels vierde en deel uitmaakte van het elftal dat in 2019 op de drempel van de Champions League-finale stond. Na dat topseizoen verliet hij de Amsterdammers om zijn geluk in Italië te gaan beproeven bij Genoa; via sc Heerenveen keerde hij twee jaar geleden terug in Nijmegen. Dit seizoen kwam hij vooralsnog tot zeven wedstrijden namens NEC.