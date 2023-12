Lasse Schöne herinnert zich nog een horrorseizoen van Ajax: ‘Dat was toen een ramp’

neemt het zondagmiddag op tegen Ajax. De Deense middenvelder voetbalde van 2012 tot 2019 in dienst van de Amsterdammers en beleefde een aantal uitstekende seizoenen. Desondanks speelde Schöne een seizoen waarin Ajax ook in een kleine crisis verkeerde.

Na een rampzalige seizoenstart, waarin Ajax op een gegeven moment onderaan stond in de Eredivisie en trainer Maurice Steijn de laan uit stuurde, lijken de Amsterdammers de weg naar boven te hebben gevonden. “Wij hadden ook mindere periodes, maar het was nooit zó erg. Als we geen kampioen werden, werden we tweede”, vertelt Schöne tegenover Voetbal International.

De start in seizoen 2017/2018 onder Marcel Keizer kan de NEC-middenvelder zich nog goed herinneren. “Toen werden we in Europa in de voorrondes al uitgeschakeld. Tegen Rosenborg, dat weet ik nog. Dat was toen een ramp. Maar zoals het de laatste maanden was, heb ik het nooit meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat het op bepaalde momenten niet heel leuk was”, gaat de Deen verder.

NEC neemt het om 14.30 uur in de eigen Goffert op tegen Ajax en hopen op een stunt. Tegenover De Gelderlander liet Jasper Cillessen zich ook uit over het aanstaande duel met zijn oude club. De doelman ziet dat Ajax iets anders is gaan voetballen onder interim-trainer John van ’t Schip.