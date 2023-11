Slot bevestigt dat deal aanstaande is: 'De kans is heel groot dat hij gaat komen'

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Etiënne Reijnen bij Feyenoord zal instappen om de nieuwe rechterhand van Arne Slot te worden. Voetbal International meldde twee dagen geleden dat de Rotterdammers met SC Cambuur in gesprek zijn over een overname van Reijnen en Slot heeft maandag op een persconferentie bevestigd dat de kans ‘heel groot’ is dat hij naar De Kuip komt.

“Áls hij komt”, reageerde Slot in eerste instantie nog geheimzinnig op de vraag wat Reijnen een goede assistent maakt. “Er moeten nog een aantal details overeengekomen worden, maar de kans is natuurlijk heel groot dat hij gaat komen. Ik heb er goed over nagedacht, zoals je denk ik mag verwachten.” Feyenoord moest na het vertrek van Marino Pusic naar Shakthar Donetsk op zoek naar een nieuwe assistent. In die zoektocht is de club dus uitgekomen bij Reijnen, die tijdens zijn spelersloopbaan uitkwam voor onder meer PEC Zwolle, AZ en FC Groningen.

Slot is vanzelfsprekend erg lovend over zijn aanstaande nieuwe rechterhand. “Uiteindelijk heb ik als belangrijk criterium ook gevonden dat je iemand die je midden in een seizoen aantrekt ook al goed moet kennen. Dat je niet opnieuw moet beginnen met iemand te leren kennen midden in een seizoen. Dat is één”, vertelde Slot. Daarnaast heeft de succestrainer van Feyenoord kwaliteit - eveneens vanzelfsprekend - hoog in het vaandel staan. “Ik denk dat Etienne een zeer talentvolle trainer is. Het is niet voor niks dat zijn vorige trainer Dick Schreuder, die ik ook hoog heb zitten, hem al een paar maanden bijna elke dag belt of hij met hem mee wil naar Spanje. Dat geeft ook aan dat hij een talentvolle trainer is en ik denk dat we dat ook zochten met de ervaring die we al hebben.”

Slot heeft momenteel John de Wolf en Sipke Hulshoff naast zich zitten op de bank. Hij verwacht dus dat zij samen met Reijnen een goed team zullen gaan vormen. “Hij is iemand die ook nog jong is (36, red.), dus ik verwacht dat hij de aansluiting met de kleedkamer goed kan maken. Wat mij betreft dus allemaal vinkjes”, aldus een tevreden Slot.