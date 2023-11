Slot corrigeert ESPN-verslaggever: 'Het is altijd mooi om mij woorden in de mond te leggen..'

Arne Slot liet zich vorig seizoen kritisch uit over de kunstgrasmat van Excelsior, maar benadrukt vrijdagmiddag op de persconferentie dat dit enkel en alleen te maken had met het niet sproeien van het veld. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop gaf op de persconferentie aan dat Slot het veld in Kralingen 'schandalig' had genoemd, maar daar is volgens de oefenmeester niets van waar.

"Het is altijd mooi om mij woorden in de mond te leggen, als ik niet op het woord schandalig gereageerd had, had de kop weer kunnen zijn: Vorig jaar vond Slot het veld schandalig", zegt de trainer van Feyenoord met een lach op zijn gezicht. "Dat vond ik vorig jaar niet, maar ik was blij dat we wonnen en dat ik toen kon zeggen dat het een nadeel is als je bij Excelsior moet spelen en het veld niet gesproeid wordt", zegt Slot.

Artikel gaat verder onder video

Over kunstgrasvelden in het algemeen is de oefenmeester van Feyenoord wel te spreken, maar het verschil als er wel of niet gesproeid wordt is volgens Slot erg groot: "Ik speel er best graag op, tenzij het kurkdroog is. Dan is het echt heel anders voetballen. Als het veld nat is vind ik het heel wat overeenkomsten hebben met velden zoals hier in De Kuip, waar je ook heel goed je combinatiespel op kan spelen. Als kunstgras droog is, dan vind ik het echt een ander spelletje worden.

Slot benadrukt dat hij het woord schandalig na afloop van de vorige ontmoeting tussen Feyenoord en Excelsior niet gebruikt heeft: "Ik vond het moeilijk voetballen, dus ik heb niet het woord schandalig gebruikt. En morgen, als ik zo naar buiten kijken, zal het ongetwijfeld wat natter zijn", doelt de Feyenoord-coach op de vele regenval in Nederland.