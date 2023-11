Slot houdt Trauner en Ivanusec op de Feyenoord-bank tegen SS Lazio

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft in de Champions League-wedstrijd tegen SS Lazio nog geen basisplaats ingeruimd voor aanvoerder Gernot Trauner. De captain ontbrak de laatste weken bij de Rotterdammers en zit wel weer bij de wedstrijdselectie, maar begint op de bank. Mats Wieffer is na zijn ziekte wel weer fit genoeg om te starten. Voorin houdt Igor Paixao zijn basisplaats.

Slot kiest net als in het heenduel voor een versterkt middenveld in Rome, dat bestaat uit Wieffer, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki. Daardoor zal Calvin Stengs weer als rechtsbuiten gaan fungeren, zoals hij ook deed in de eerste wedstrijd tussen de twee ploegen. Dat pakte uitstekend uit, want Feyenoord was in alle opzichte de betere partij in De Kuip en stuurde het Lazio van Maurizio Sarri met een 3-1 nederlaag terug naar Rome. Trauner zit op de bank, net als onder anderen Ondrej Lingr, Luka Ivanusec en Alireza Jahanbakhsh.

De wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord zal worden uitgezonden op RTL7 en Ziggo Sport Voetbal. Om 19.54 uur zal de voorbeschouwing van start gaan op RTL7, waarna de bal om 21.00 uur zal gaan rollen in Italië. Op Ziggo Sport Voetbal begint de uitzending om 20.55 uur, waarna vijf minuten later afgetrapt wordt in Italië.

Feyenoord is met een uitstekende uitgangspositie afgereisd naar Rome. Lazio zal moeten winnen in Rome, want de Romeinen willen van de derde plek in Groep E weg. Toch kan het nog alle kanten op in de groep, want de ploegen liggen dicht bij elkaar. Atlético Madrid staat op een tweede plek in de poule en heeft één punt minder dan Feyenoord, maar wel één punt meer dan Lazio.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Paixao, Giménez, Stengs