Slot kan lach niet inhouden na zoveelste vraag van de NOS: 'Maar maakt niet uit hoor'

Feyenoord-trainer Arne Slot moest vrijdagmiddag op de persconferentie daags voor het treffen met RKC Waalwijk flink aan de bak. Alleen al van de NOS kreeg hij vragen over de nederlaag tegen FC Twente, de achterstand op PSV, de reacties na het teleurstellende optreden in Enschede én zijn blik op de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Het ging vrijdagmiddag in eerste instantie uiteraard over de ontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord. De Rotterdammers maakten anderhalve week geleden veel indruk tegen Lazio in de Champions League, maar gingen een paar dagen later onderuit bij FC Twente. Het was voor de ploeg van Slot de eerste nederlaag van dit seizoen in de competitie, maar wel al de derde keer dat er punten werden verspeeld. Daardoor is de achterstand op koploper PSV inmiddels zeven punten. “Inmiddels wel ja, maar daar had ik wel twee dagen voor nodig”, reageerde Slot op de vraag of hij de nederlaag in Enschede inmiddels heeft verwerkt.

Artikel gaat verder onder video

“Omdat je eigenlijk op elk terrein waar je teleurgesteld over kan zijn, teleurgesteld was. Hoeveel punten achterstand is natuurlijk ook heel belangrijk, maar het gaat er mij veel meer om hoe we hebben opgebouwd daar, hoe hebben we druk gezet en over beide was ik niet tevreden”, vervolgde de trainer van Feyenoord. “Daar hebben we naar gekeken en dat moeten wij gewoon structureel naar een hoger niveau en plan brengen om in een hele moeilijke uitwedstrijd een goed resultaat te halen. Daar waren we overigens nog heel dichtbij. Dat is best bijzonder, als je zo zwak speelt.”

Slot werd vervolgens gevraagd naar de stemming rond Feyenoord na de verliespartij in de Grolsch Veste. Waar nog niet lang geleden alle seinen op rood waren gegaan, werd er de afgelopen dagen zeker niet dramatisch over gedaan. Slot denkt dat dit vooral te maken heeft met de manier waarop Feyenoord zich de afgelopen twee jaar heeft gepresenteerd. “Het helpt natuurlijk wel mee als je heel veel goodwill hebt opgebouwd in de afgelopen twee jaar en ook dit seizoen al. Bovendien kán je verliezen in Enschede, vorig seizoen hebben we daar ternauwernood gelijkgespeeld. Ik denk dat het er vooral mee te maken heeft met wat we al hebben opgebouwd dit seizoen en vooral in de afgelopen 2,5 jaar. Dat is ook volledig terecht, maar dat doet niks af aan het feit dat we op de vierde plek staan en dat is niet de plek waar we willen staan.”

Hoe kijkt Slot naar RKC Waalwijk?

Feyenoord en Slot hebben deze week alle tijd gehad om zich voor te bereiden op het duel met RKC Waalwijk. Daar kwam van de NOS óók nog een vraag over, namelijk hoe Slot naar de wedstrijd van zaterdagavond kijkt. Het was de zoveelste vraag van de publieke omroep. “Dit is bijna een één op één interview aan het worden, maar maakt niet uit hoor”, lachte Slot. De trainer neemt het treffen met RKC vanzelfsprekend erg serieus. “Elke uitwedstrijd is lastig. Ik hoor mensen zeggen als het over het bekertoernooi gaat dat de amateurs inmiddels beter zijn dan de eerste divisieploegen. Dat zou zo kunnen zijn, maar het feit dat elke amateurploeg thuis mag spelen, is natuurlijk ook een substantieel voordeel ten opzichte van de BVO-organisatie. Helemaal als het tweede tegen eerste divisie is. Wij hebben vorige week ook een voorbeeld gehad van hoe lastig een uitwedstrijd kan zijn. RKC is een elftal waarmee wij de afgelopen twee jaar veel moeite hebben gehad als we daar speelden, dus we mogen er zeker ook na vorige week niet lichtzinnig over doen.”