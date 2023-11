Slot onthult: Giménez kreeg na penalty-moment de volle laag van twee 'Feyenoord-mastodonten'

kreeg vorig seizoen in Rome 'de volle laag' van de toenmalige Feyenoord-aanvoerder én keeper . De Mexicaanse spits had in het verloren Europa League-duel bij SS Lazio, dinsdag in de Champions League opnieuw de tegenstander van de Rotterdammers, een strafschop 'afgepakt' van Kökçü, waarna hij het in de kleedkamer zwaar kreeg te verduren.

Ruim een jaar geleden, op 8 september 2022, leek Feyenoord op een zware nederlaag af te stevenen in het groepsduel in de Europa League. Lazio nam al binnen een half uur spelen een 3-0 voorsprong en kwam na een kwartier in de tweede helft zelfs op 4-0. Even later ging de bal op de stip en schoot Giménez, die amper vijf minuten eerder binnen de lijnen was gekomen voor Danilo, de aansluitingstreffer binnen. Vlak voor tijd maakte hij ook nog de 4-2, waardoor het verlies een enigszins er enigszins draaglijker uit kwam te zien.

De Telegraaf schrijft dat Giménez na de wedstrijd 'de volle laag' over zich heen kreeg van zowel Kökçü, die de aangewezen man was om de strafschoppen te nemen, als doelman Bijlow. Trainer Arne Slot concludeerde uit de reactie van de Mexicaan dat deze 'uit het juiste hout was gesneden': "Dan gebeurt er wel wat, als twee zulke 'mastodonten' binnen de club daar tegenover je staan. Maar hij bleef fier overeind. Toen wisten we dat we qua persoonlijkheid een geweldige speler binnen hadden gehaald. Hij schoot trouwens de penalty ook nog binnen, hè?", zegt de coach tegenover diezelfde krant.

Panenka

Met die laatste opmerking verwijst hij naar afgelopen zaterdag; toen Giménez bij een 1-1 stand in het uitduel met RKC Waalwijk juist faalde vanaf elf meter. Zijn poging tot een Panenka verdween over het doel van RKC-doelman Mark Spenkelink; uiteindelijk zou Bart Nieuwkoop alsnog de drie punten veiligstellen maar Giménez bleef voor het tweede duel op rij droog staan. Slot kondigde een gesprek met zijn aanvalsleider aan en dat heeft inmiddels plaatsgevonden: "Ik heb wel gesproken met Santi, maar niet specifiek over de Panenka", onthult de trainer. "Ik praat met andere spelers ook als het even wat minder gaat. Maar zit Santi in een mindere fase als hij twee keer niet scoort?", vraagt de trainer zich hardop af over zijn spits die dit seizoen al vijftien doelpunten in dertien duels produceerde.