Sneijder wil aan de slag bij Ajax, maar maakt zich meteen impopulair bij drie spelers

Wesley Sneijder ziet een positie in de clubleiding van Ajax wel zitten. De voormalig middenvelder krijgt in een interview met het Duitse TZ de vraag of hij zichzelf een 'positie met verantwoordelijkheid' ziet innemen bij Ajax en komt met een duidelijk antwoord.

“Ja, honderd procent”, vertelt Sneijder. “Ik zal niet zeggen dat ik het allemaal in mijn eentje kan regelen. Ik heb goede mensen om mij heen nodig, met Ajax-DNA. Ik ben hongerig om onderdeel te zijn van het technisch management.” Sneijder was in de zomer in gesprek met Ajax over een rol in de technische staf van Maurice Steijn, maar die gesprekken liepen spaak. Inmiddels is Steijn als trainer opgevolgd door John van ’t Schip.

Sneijder pakt drie Ajacieden aan

Volgens Sneijder is er in ieder geval voldoende werk te verrichten voor de clubleiding, die in zijn ogen heeft gefaald tijdens de transferperiode. “Als je bijna 120 miljoen euro mag investeren, verwacht je van de mensen in dienst dat zij Ajax-spelers halen en geen middelmaat. Voor mij zijn het middelmatige spelers.”

Sneijder zal zich niet populair maken bij in ieder geval drie spelers van Ajax, die hij op negatieve wijze uitlicht. "Normaal zou Ajax jonge topspelers verkopen om met dat geld iets nieuws op te bouwen. Maar wie van het huidige team kun je nu verkopen? Ávila? Gaaei, Sutalo? Wie gaat die spelers nu kopen? Niemand. Ze hadden kwaliteitsspelers moeten kopen in de afgelopen zomer."

De recordinternational van Oranje wil niet alleen de voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat als schuldige aanwijzen. “Iedereen wijst met zijn vinger naar Mislintat, maar Ajax is een groot bedrijf. Het is niet dat één persoon de beslissingen neemt over de transfers.”

Op dit moment oogt de situatie bij Ajax hopeloos, moet Sneijder toegeven. “In mijn optiek is er geen perspectief. Het niveau van de spelers is heel laag. Daarnaast is de structuur van de club ook niet goed", somt de analist op. "Ze staan laatste en ze blijven maar verliezen. Iedereen kijkt nu uit naar de wedstrijd tegen Volendam van donderdag. Voorheen waren tegenstanders bang om tegen Ajax te spelen, maar nu denken ze kans te maken.”