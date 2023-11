Sneijder: 'AZ, Feyenoord en PSV spelen in Europa dankzij Ajax'

De crisis bij Ajax gaat Wesley Sneijder aan het hart. Door de 5-2 nederlaag tegen PSV staan de Amsterdammers momenteel op een historische laatste plaats in de Eredivisie. In een interview met het Duitse TZ zegt Sneijder dat het' heel moeilijk' is om momenteel naar Ajax te kijken.

"AZ, Feyenoord, PSV... Deze ploegen spelen dit seizoen in Europa omdat Ajax heel belangrijke coëfficiëntenpunten heeft gepakt in de Champions League", stelt Sneijder. "Het hele land ziet in dat een ramp zich voltrekt bij Ajax, zelfs de fans van andere clubs."

Hoeveel coëfficiëntenpunten pakte Ajax?

In de periode 2017-22, waarin bepaald werd welke clubs dit seizoen Europa in zijn gegaan, pakte Ajax in totaal 90 punten voor Nederland. Daarmee was het de best presterende club; PSV (49 punten), Feyenoord (46,5 punten), AZ (35,5 punten) en Vitesse (19,5 punten) droegen ook flink bij aan het coëfficiënt. FC Utrecht (4 punten) en Willem II (2 punten) hadden een minieme bijdrage. In totaal was Ajax goed voor 36,7 procent van het aantal punten dat Nederland pakte tussen 2017 en 2022, waarmee de uitspraak van Sneijder wel wat ongenuanceerd is.

In het interview herhaalt Sneijder een uitspraak die hij maandag ook deed bij Veronica Offside: dat hij degradatie voor Ajax niet kan uitsluiten. "Zolang je onderaan staat, is er een serieus degradatierisico", zegt de oud-middenvelder. "Ajax heeft goede spelers zoals Steven Bergwijn, maar de verdediging is bijvoorbeeld erg zwak. Ieder team in Nederland maakt kans tegen Ajax en kan veel doelpunten maken. De aanvallers moeten goed spelen om dat aantal tegendoelpunten te compenseren. Dat is nu niet het geval."