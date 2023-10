Wesley Sneijder ontwijkt buitenlandse journalisten: 'Ik sluit degradatie Ajax niet uit'

Wesley Sneijder sluit niet uit dat Ajax degradeert uit de Eredivisie. De Amsterdammers staan momenteel onderaan met vijf punten uit acht duels, al moet aangetekend worden dat de ploegen boven Ajax meer wedstrijden hebben gespeeld.

Sneijder denkt dat het steeds moeilijker wordt om te ontsnappen uit de negatieve spiraal, zo zegt hij maandagavond bij Veronica Offside. “Als je zo laag staat, dan neem je dat mee in wedstrijden. Je moet nu (donderdag, red.) tegen FC Volendam en de druk wordt alleen maar groter.” Sneijder hoopt uiteraard niet dat Ajax degradeert. “Ik denk dat niemand daarop moet hopen, ook supporters van andere clubs niet. Ajax hoort gewoon bovenin mee te draaien. Ajax heeft ook gewoon punten gepakt zodat andere clubs Europa in kunnen, dat moeten we niet vergeten.”

De historische achttiende plek van Ajax is ook buiten de landsgrenzen opgevallen, zo heeft Sneijder gemerkt. “Ik ben gisteravond helemaal platgebeld door buitenlandse media die het gewoon niet geloven. Die denken: wat is er aan de hand?! Ik zei: bel morgen maar terug. Maar ik heb vandaag niet opgenomen. Wat moet ik nou zeggen? ‘Het komt wel goed’? Ik weet niet of het goed komt, echt niet.”

Tafelgast Andy van der Meijde zegt ‘de oplossing’ te hebben voor Ajax. “Alles verkopen”, lacht hij. Van der Meijde merkte zondag tijdens PSV – Ajax op dat ‘elke tegenaanval’ gevaarlijk was. Hij heeft wel vertrouwen in de nieuwe trainer John van ’t Schip, die donderdag op de bank zit. “Ik denk dat Van ’t Schip de juiste man is op dit moment, ik heb ook gespeeld bij Ajax toen hij assistent-trainer was. Het is een goede man, hij heeft veel verstand van het spelletje en hij praat ook met je. Dat is misschien wel nodig op dit moment, dat hij vertrouwen geeft. Anders komt het niet goed met Ajax.”

