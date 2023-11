Snel weerzien tussen Ajax en Steijn uitgesloten: Vitesse voert al gesprekken met 'belangrijkste kandidaat'

Ajax-fans lijken geen rekening te hoeven houden met een snel weerzien met Maurice Steijn. De Hagenaar stapte vorige maand op als hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA en werd door onder meer Kenneth Perez naar voren geschoven als ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij Vitesse. De Arnhemmers zetten echter in op een andere naam. Volgens De Telegraaf is Edward Sturing de belangrijkste kandidaat om ‘in ieder geval op korte termijn’ het stokje over te nemen van de vorig weekeinde opgestapte Phillip Cocu.

Vitesse staat in vuur en vlam. Niet alleen is het al tijden onrustig rond de overname van de club, ook loopt het binnen de lijnen voor geen meter. De Arnhemmers eindigden vorig seizoen nog op de tiende plaats in de Eredivisie, maar vinden zich op dit moment met slechts acht punten uit de eerste twaalf wedstrijden terug op de laatste plaats. Het gat ten opzichte van nummer veertien en rivaal N.E.C. is weliswaar slechts drie punten, maar er zullen in Arnhem weinig mensen vertrouwen hebben in een rappe ommekeer.

Die zou volgende week zaterdag op bezoek bij Ajax moeten beginnen. Op X werd de afgelopen week na het vertrek van Cocu uit Arnhem al druk gespeculeerd over een snel weerzien tussen Ajax en Steijn. Perez schoof zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN de naam van Steijn naar voren als mogelijke opvolger van Cocu. Volgens Perez is Steijn het ‘gewend’ om met ‘minder materiaal’ te werken. Ajax-fans zagen het al gebeuren: Steijn die bij zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA Vitesse meteen uit het slop haalt.

Maar zover lijkt het niet te komen. De Telegraaf meldt vrijdagmorgen dat technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse in gesprek is met Sturing. Laatstgenoemde stond in het verleden al regelmatig voor de groep in Arnhem en is daar op dit moment werkzaam als hoofd opleidingen. “Een belangrijk discussiepunt is de duur van de periode waarin Sturing voor de groep gaat staan. Sturing die in 2020 ten faveure van Thomas Letsch werd gepasseerd voor het hoofdtrainerschap, heeft in het verleden aangegeven geen trek meer te hebben in een interim-periode als trainer, iets wat hij al zesmaal deed bij Vitesse en hem de bijnaam ‘Edje interim’ opleverde”, schrijft de krant.