Spanje in de ban van Wieffer: sportkrant komt met enorm compliment voor Feyenoord-middenvelder

Binnen twee jaar van Excelsior naar FC Barcelona? Het klinkt als een droom, maar voor zou het volgend jaar zomaar werkelijkheid kunnen worden. De middenvelder van Feyenoord en het Nederlands elftal staat naar verluidt op het lijstje van FC Barcelona om Sergio Busquets eventueel op te volgen. Met dat nieuws kwam Sport eerder deze week naar buiten en dezelfde sportkrant gaat vrijdag nog een stap verder. Het schrijft dat Wieffer de ‘perfecte’ partner voor zou zijn.

Het is Sport niet onopgemerkt gebleven dat De Jong en Wieffer in het Nederlands elftal al een aantal keer gezamenlijk op het middenveld hebben gespeeld. Volgens de Spaanse sportkrant onderhouden De Jong en Wieffer een ‘goede persoonlijke relatie’ en vullen ze elkaar ook op het veld goed aan. “De Jong is de laatste jaren een van de leiders van het nationale elftal. In de laatste maanden is Wieffer de kompaan geworden van de middenvelder van de Blaugrana”, schrijft Sport vrijdag. En volgens berichtgeving van die krant is Wieffer dus in beeld om na dit seizoen de overstap te maken naar de regerend kampioen van Spanje.

“Niemand hoeft De Jong nog te ontdekken, maar Wieffer is een opkomend talent dat voor sommigen nog onbekend is”, leest het. “Degenen die de speler van Feyenoord kennen, benadrukken hoe goed hij Frenkie aanvult in het nationale elftal en hoe goed hij bij Barça zou passen, aangezien hij ook aan de binnenkant kan spelen.” Sport omschrijft De Jong als een speler die het liefst linies doorbreekt. De Jong maakte in zijn Ajax-periode indruk met zijn dribbels over grote delen van het veld waarmee hij ruimte creëerde voor teamgenoten en doet dat ook bij FC Barcelona en Oranje. Het medium ziet in Wieffer een speler die de balans kan bewaken als De Jong weer eens onderweg is. De krant ziet dat Wieffer bij Feyenoord een ‘centrale rol’ inneemt en Calvin Stengs en Quinten Timber de vrijheid krijgen om ook de vleugels op te zoeken.