Statistici in rouw: Frankrijk laat punten liggen en dwarsboomt cijfermatig unicum

Frankrijk heeft op de slotdag van de EK-kwalificatiereeks toch nog punten laten liggen. De lijstaanvoerder van Groep B speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk op bezoek bij Griekenland en eindigt daardoor met 22 punten uit 8 wedstrijden. Bij Griekenland stond ex-AZ'er Pantelis Hatzidiakos in de basis en viel Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis (AZ) dertien minuten voor tijd in.

Statistici droomden er al van: een zelden vertoonde 'wiskundig perfecte' poule. Ofwel: alle ploegen winnen alle (en ook louter) wedstrijden tegen de landen onder zich. Het zou de realiteit zijn geweest als Frankrijk had gewonnen in Griekenland en daar zag het aanvankelijk ook naar uit. In de 42ste minuut vuurde Randal Kolo Muani raak vanuit een scherpe hoek.

In de tweede helft kantelde Griekenland de wedstrijd echter. Anastasios Bakasetas volleerde een afvallende bal in de linkerhoek en Fotis Ioannidis schoot na een uur de 2-1 binnen. De Grieken konden de voorsprong echter niet vasthouden. Een schitterend afstandsschot van Youssouf Fofana betekende zestien minuten voor tijd de 2-2.

Frankrijk was in de slotfase het meest nadrukkelijk op zoek naar de zege en raakte in de kluts nog beide palen, nadat een voorzet van Marcus Thuram werd getoucheerd door een Grieks been. Wel kwamen les Bleus goed weg toen Kylian Mbappé ontsnapte aan een rode kaart voor natrappen bij voormalig Fortuna Sittard-verdediger Lazaros Rota.