Sierd de Vos schrikt van actie Mbappé richting ex-Eredivisionist: 'Dit is rood, dit is gewoon rood!'

is in de wedstrijd tussen Griekenland en Frankrijk ontsnapt aan een rode kaart, zo vindt commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport. De aanvaller van Frankrijk, die na 63 minuten binnen de lijnen was gekomen, trapte na richting de Griekse verdediger .

Mbappé liep zichzelf vast en zag de bal over de achterlijn gaan. Rota, die tussen januari 2020 en september 2021 bij Fortuna Sittard onder contract stond en tegenwoordig voor AEK Athene speelt, gaf hem een duw. Mbappé reageerde daar boos op en trapte zijn tegenstander. Scheidsrechter Daniel Siebert praatte even met Mbappé, maar hield de kaarten op zak.

Artikel gaat verder onder video

De Vos zag al meteen dat Mbappé natrapte. “Hij trapt na, hij trapt na. Hij krijgt een duw, onnodig, maar trapt dan na. Dit is echt rood, dit is gewoon rood! Wat Rota doet, is ook niet lekker.” In de herhaling was de trap van Mbappé niet goed te zien. “Ze geven niet de goede herhaling. Het is een verschrikkelijke regisseur, die al veel gemist heeft. Maar Mbappé trapt gewoon na. Gefrustreerd dat hij niet mocht beginnen."