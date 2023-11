Griezmann woest op UEFA na controverse in Athene: 'Ze hebben zóveel geld...'

is boos op de UEFA, die bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Griekenland en Frankrijk niet zorgde voor doellijntechnologie. De Fransen dachten in de slotfase alsnog een overwinning te gaan pakken in Athene en daarmee de perfecte kwalificatiereeks te zullen vervolmaken, maar de arbitrage kon mede door het ontbreken van een dergelijk systeem niet vaststellen dat de inzet van Kingsley Coman de doellijn had gepasseerd.

Door het niet-doorgaan van de winnende treffer speelden de Grieken en de Fransen met 2-2 gelijk, waardoor Frankrijk na zeven overwinningen in de laatste wedstrijd in de kwalificatiecyclus voor het EK in Duitsland toch nog twee punten liet liggen. Op de televisiebeelden lijkt duidelijk te zien te zijn dat de bal via een Grieks been achter de doellijn stuiterde, maar helemaal zeker zullen we het wellicht nooit weten.

Artikel gaat verder onder video

Gelukkig voor de Fransen heeft het gelijkspel geen enkel sportief gevolg: de tweevoudig Europees kampioen plaatst zich nog steeds soeverein als groepswinnaar voor het eindtoernooi in Duitsland van komende zomer, maar toch kan Atlético Madrid-speler Griezmann geen vrede hebben met de manier waarop de punten gedeeld werden. "De UEFA heeft zóveel geld en ze krijgen het nog niet voor elkaar dat we weten of dit nou een doelpunt was of niet", laat hij na de wedstrijd optekenen.

Hij roept dan ook op tot actie tegen de Europese voetbalbond, die zich onvoldoende hard zou maken om de uitpuilende speelkalender wat draaglijker te maken voor de spelers. "We moeten meer eisen van de UEFA", klinkt het strijdbaar. "Als zij willen dat wij nog meer wedstrijden spelen, dan vragen wij om meer technologie", stelt hij een duidelijke eis.