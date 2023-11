Stengs met hattrick de grote man tijdens eenvoudige overwinning Oranje op Gibraltar

Oranje heeft de veredelde oefenwedstrijd tegen Gibraltar eenvoudig in winst omgezet. De nietige dwergstaat werd in het Portugese Faro met 0-6 verslagen. Een telraamwedstrijd zoals tegen Frankrijk (14-0) werd het niet, maar dankzij een hattrick van en goals van Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Cody Gakpo liep Oranje eenvoudig weg bij Gibraltar. Bovendien gunde Ronald Koeman dankzij het gunstige scoreverloop Jorrel Hato en Thijs Dallinga hun debuut.

Bondscoach Koeman voerde een zestal wisselingen door ten opzichte van Ierland, maar had in zijn basisformatie nog geen plek voor Hato of Dallinga. Het nog puntloze Gibraltar leed tegen Frankrijk een recordnederlaag (14-0) en hoopte tegen Nederland een tweede oorwassing te voorkomen. Eerder in de kwalificatie beperkte de voetbaldwerg in Rotterdam de schade door met tien man ‘slechts’ 3-0 te verliezen.

Gibraltar wist dit kalenderjaar het net nog niet te vinden. Wat de Gibraltarezen dit jaar in tien interlands niet voor elkaar kregen, lukte Stengs binnen tien minuten wel. Na goed voorbereidend werk van Veerman schoof hij zijn eerste interlandgoal binnen. Na Stengs was het een kwartier later de beurt aan Wieffer om zijn eerste voor Oranje te maken. Hij kopte een hoekschop van Koopmeiners tegendraads binnen. Zoals verwacht ontspon zich een eenzijdig duel waar Koopmeiners - nadat Wieffer en Malen meerdere kansen om zeep hielpen - zich na aangever eveneens ontpopte tot doelpuntenmaker. Hij liep een lage voorzet van Hartman eenvoudig binnen en tekende voor de 0-3 ruststand.

Na rust debuteerden Hato en Dallinga en daarmee kwam het aantal spelers met speelminuten deze kwalificatiecampagne op liefst 37. Oranje startte gretig en Stengs rondde - na een combinatie met Malen - eenvoudig af (0-4). Hij vervolmaakte net na het uur zijn hattrick met een pegel in de bovenhoek. Na de 0-5 lukte het Oranje amper om door te drukken in Faro. Wegens werkzaamheden aan het nationale stadion van Gibraltar werd er uitgeweken naar Portugal. In de slotfase plofte een onaangeroerde voorzet van invaller Gakpo nog binnen én daarmee werd de eindstand vastgepind op 0-6. Zo werd de wedstrijd om des keizers baard door de immense krachtsverschillen eenvoudig gewonnen.