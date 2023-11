Supportersvereniging Feyenoord laat van zich horen: 'Buitenproportionele maatregel'

Nadat eerder Feyenoord al kort van zich liet horen, heeft nu ook de supportersvereniging gereageerd op de resultaten uit het incidentenonderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar de gebeurtenissen rond het bekerduel met Ajax eerder dit jaar. Uit dat onderzoek blijkt dat het gerust een ‘wonder’ mag worden genoemd dat het die avond niet volledig uit de hand is gelopen. De aanbeveling om doeken groter dan 1,5m2 te weren uit De Kuip vindt de Supportersvereniging echter ‘buitenproportioneel’.

“De doeken en vlaggen die in het stadion te zien zijn, die groter zijn dan 1,5m2, dienen conform strenge veiligheidseisen geïmpregneerd te zijn met brandwerende middelen. Omdat wij als supportersvereniging de veiligheid in het stadion zeer belangrijk vinden, zorgen wij er ook altijd voor dat we voldoen aan deze eisen en certificeringen”, leest het bij 1908.nl. “Ook zijn fakkels en ander vuurwerk op de vakken nooit onderdeel van de sfeeractie zoals deze wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de supportersvereniging. De aanbeveling die gedaan wordt aan stadion De Kuip NV en Feyenoord NV om doeken groter dan 1,5m2 te verbieden is in onze ogen dan ook een buitenproportionele maatregel.”

Volgens de supportersvereniging worden de doeken die de vereniging maakt ‘al jaren’ gecontroleerd op de juiste certificaten, ‘waarbij het hoogste Europese niveau van brandveiligheid wordt behaald’. De vereniging meldt tevens dat de supporters die op vrijwillige basis meewerken aan het maken van de spandoeken, ‘nauw samenwerken met de club, SLO’ers en de afdeling veiligheid om sfeeracties zo veilig mogelijk uit te voeren’. “Daarbij verbaast het de vereniging enorm dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden zonder dat er ook maar met één van de spandoekmakers, betrokken SLO’ers of veiligheidsafdeling is gesproken over de maatregelen die getroffen worden in het stadion omtrent sfeeracties.”

Incident met Klaassen

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in april in de halve finale van de KNVB Beker is de meeste mensen vooral bijgebleven door het incident met Davy Klaassen. Na een opstootje tussen Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en Ajax-captain Dusan Tadic werd er vanaf de tribune van alles op het veld gegooid en daarbij kreeg Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd geslingerd. De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk stilgelegd. Het was de vraag of Ajax nog wel door wilde voetballen, maar na een tijdje kwamen beide ploegen weer het veld op.

Daarmee was het laatste woord echter nog niet gezegd of geschreven. Het incident met Klaassen maakte veel los in Nederland. Een paar maanden na de wedstrijd in De Kuip blijkt uit het incidentenonderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid dat het vooral op de tribune rampzalig had kunnen aflopen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam reageerde geschrokken op de resultaten uit dat onderzoek en liet al weten te overwegen om grootschalige sfeeracties te verbieden in De Kuip.