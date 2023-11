Feyenoord reageert op resultaten uit onderzoek naar gebeurtennissen rond bekerduel met Ajax

De resultaten uit het onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar de gebeurtenissen rond het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax in het afgelopen seizoen zijn de Rotterdammers uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Stadionclub laat in een reactie aan Rijnmond weten dat ‘veel zaken die er in benoemd worden reeds de aandacht hebben’.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker maakte veel los in Nederland. De Amsterdammers kwamen vroeg in de tweede helft voor een tweede keer op voorsprong en korte tijd later ging het mis. Bij een opstootje tussen Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en Ajax-captain Dusan Tadic werd er van alles vanaf de tribune op het veld gegooid, waarbij Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk stilgelegd, tóch uitgespeeld, maar het laatste woord was daarmee natuurlijk nog niet gezegd en geschreven.

Een paar maanden later blijkt dat het de avond in De Kuip nog veel en veel erger had kunnen verlopen. Uit onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid blijkt dat het op de tribunes ‘zomaar had kunnen uitlopen op een ramp’. “De combinatie van binnengesmokkelde fakkels van vuurwerk, grote spandoeken en overvolle supportersvakken, waarbij ook alle trappen bezet waren, veroorzaakte grote brandveiligheidsrisico’s”, schrijft de NOS. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft in een reactie laten weten dat hij ‘geschrokken’ is van de resultaten uit het onderzoek en overweegt om ingrijpende maatregelen te nemen.

Ook Feyenoord zelf heeft nu van zich laten horen. “De inzichten, conclusies en aanbevelingen die uit het rapport zijn op te maken nemen we uiteraard zeer serieus”, zegt een woordvoerder van de regerend landskampioen in gesprek met Rijnmond. “Veel zaken die er in benoemd worden hebben reeds onze aandacht en zijn in veel gevallen zelfs al werk van uitvoering. Voor andere aspecten geldt dat ze club en stadion, al dan niet in gezamenlijkheid met de driehoek, kunnen helpen bij het maken van beleid en de juiste beslissingen op weg naar hetgeen we nastreven: een veilig en gastvrij stadion voor iedereen.”