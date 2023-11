Aboutaleb 'geschrokken' van rapport over Feyenoord - Ajax en denkt aan maatregelen in De Kuip

Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst geen grootschalige sfeeracties met spandoeken en fakkels meer zijn toegestaan bij Feyenoord. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam denkt aan een verbod op dergelijke acties naar aanleiding van het incidentenonderzoek dat de vierhoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Feyenoord) heeft gedaan naar de gebeurtenissen bij Feyenoord - Ajax op 5 april van dit jaar. Daaruit blijkt dat het vreselijk uit de hand had kunnen lopen.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker in het afgelopen seizoen zal bij veel mensen nog op het netvlies staan. Niet omdat de wedstrijd hoogstaand was of omdat Ajax zich tegen alle verwachtingen in zich ten koste van de aanstaande landskampioen verzekerde van een plek in de finale. Wél omdat het in tweede helft misging op het veld en supporters zich niet van hun beste kant lieten zien. Na een opstootje tussen Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en Ajax-captain Dusan Tadic werd er van alles vanaf de tribune op het veld gegooid. Daarbij werd Davy Klaassen geraakt door een aansteker, tot bloedens toe.

De Klassieker werd vervolgens tijdelijk stilgelegd. Het was de vraag of Ajax na het incident met Klaassen nog wel door wilde voetballen, maar na een tijdje kwamen beide ploegen weer het veld op. Daarmee was het laatste woord natuurlijk nog niet gezegd of geschreven. Een paar maanden later blijkt dat de avond nog veel erger had kunnen verlopen. “De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april van dit jaar had op de tribunes zomaar kunnen uitlopen op een ramp”, schrijft de NOS naar aanleiding van het rapport van het Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Aboutaleb is ‘geschrokken’ van de resultaten van het onderzoek. “Net onder het spandoek waren veel vuurwerk en fakkels. Als dat spandoek vlam vatte, kon dat ernstige gevolgen hebben. Daar moeten we lering uit trekken”, is de reactie van de burgemeester van Rotterdam bij de NOS. Aboutaleb overweegt serieuze maatregelen. “Hij denkt aan een verbod op grootschalige sfeeracties met spandoeken en fakkels”, leest het.

‘Een rauwe rand, maar niet meer dan een rand’

Aboutaleb werd in mei tijdens het kampioensfeest van Feyenoord nog gevraagd naar de incidenten die zich in het afgelopen seizoen voordeden. De passie en liefde die Feyenoord-supporters hebben voor hun club zorgden er regelmatig voor dat ze in een negatief daglicht kwamen te staan. Aboutaleb wilde er destijds echter niet al te lang bij stilstaan. “Als je je als burgemeester laat leiden door angst, dan kun je beter iets anders doen. Je moet je laten leiden door ambitie en een positieve spirit in de stad. We hebben een rauwe rand, maar het is ook niet meer dan een rand”, aldus de burgemeester op een bomvolle Coolsingel.