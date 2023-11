Absolute ramp voorkomen bij bekerduel tussen Feyenoord en Ajax

Het gestaakte bekerduel tussen Feyenoord en Ajax van eerder dit kalenderjaar had alle ingrediënten in zich om uit te lopen op een absolute ramp. Dat concludeert het Auditteam Voetbal en Veiligheid, dat in opdracht van de Rotterdamse vierhoek onderzoek deed naar het veelbesproken duel in de KNVB Beker, waarin Davy Klaassen een aansteker naar zijn hoofd gegooid kreeg.

Daarover schrijft de NOS. Volgens het onderzoeksteam is het ‘wonderbaarlijk’ dat er geen slachtoffers zijn gevallen, omdat de situatie uitermate gevaarlijk was. Dat was het vooral vanwege een combinatie van fakkels en vuurwerk, grote spandoeken en overvolle supportersvakken. Bovendien waren ook alle trappen bezet en dat zorgde voor grote brandveiligheidsrisico’s. Als er een spandoek vlam had gevat, dan had het totaal anders kunnen aflopen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat er voor de wedstrijd lange rijen stonden en de supporters bijzonder ongeduldig waren, zijn er bij sommige ingangen te veel mensen ongecontroleerd De Kuip binnengekomen. Vermoedelijk hadden zij vuurwerk en fakkels bij zich. Zowel voor de wedstrijd (gecombineerd met een groot spandoek) als direct na de aftrap werd er massaal vuurwerk afgestoken in het stadion. Dat bleek een gecoördineerde actie, blijkt uit het onderzoek. Als er brand was ontstaan als gevolg van die actie, was het leed gezien de drukte niet te overzien geweest.

Als het in de tweede helft misgaat bij een opstootje tussen verschillende spelers, waarbij uiteindelijk Ajax-middenvelder Davy Klaassen wordt geraakt, dreigt het helemaal mis te gaan. In sommige vakken zijn veel meer supporters dan toegestaan, de trappen staan overvol en er is volop vuurwerk, rook en grote vlaggen boven de mensen.

Er wordt in het onderzoek zelfs een serieuze gelijkenis getrokken met de stadionrampen die eerder plaatsvonden, zoals het Heizel-drama (1985) en de Hillsborough-ramp (1989). De gevaren van vechtpartijen, brand of een instorting lagen serieus op de loer, blijkt uit het onderzoek. Als er brand uitgebroken was, zouden er ontegenzeggelijk mensen worden vertrapt in de ontstane paniek, gezien de enorme drukte. Uiteindelijk werd het duel wel uitgespeeld tussen Ajax en Feyenoord, waarin uiteindelijk Ajax de finale haalde van de KNVB Beker. Wat er was gebeurd als het duel wel was gestaakt, is moeilijk te zeggen.