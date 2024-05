Clubicoon Van der Maarel opgelucht na afscheid: ‘Leek af en toe wel alsof Messi stopte’

speelde zondagavond zijn laatste wedstrijd als profvoetballer en neemt met gemengde gevoelens afscheid als FC Utrecht-speler. De 34-jarige verdediger werd de laatste weken overladen met complimenten, maar had liever gezien dat zijn laatste wedstrijd voor ‘zijn’ FC Utrecht winnend werd afgesloten.

“We dachten: dit gaan we over de streep trekken, maar het is bizar hoe hij er nog in valt”, vertelt Van der Maarel na afloop van de met 1-2 verloren finale van de play-offs om Europees voetbal tegenover ESPN. Het was voor de rechtsback, die de afgelopen weken al 'een hoop keer' afscheid heeft genomen een teleurstellend einde. "Op een gegeven moment dacht ik: ik sta wel veel in de spotlights. Dus ik was wel blij dat vandaag echt officieel mijn laatste dag was, ja.

Artikel gaat verder onder video

“Het leek af en toe misschien wel alsof Messi stopte, gevoelsmatig", vervolgt Van der Maarel desgevraagd. "Maar ik heb de laatste tijd heel veel warmte en liefde mogen ontvangen van alles en iedereen. Daar ben ik dankbaar voor, voor mij is het de ultieme bekroning op wat ik heb kunnen betekenen als mens en als speler. Maar het einde had ik liever iets anders gezien."

Toch kijkt Van der Maarel positief terug op zijn carrière bij FC Utrecht. “Ik ben trots dat ik zoveel wedstrijden heb mogen spelen bij deze club. Dat had ik als klein jochie niet gedacht. Ik ben een beetje aan het ratelen: het is veel op dit moment, het moet allemaal even landen. Dat gaat goedkomen."

"Ik weet dat ik geen Messi ben, maar ik ben ook geen Bal op het Dak 4-speler. Ik heb altijd hard gewerkt en denk dat mentaliteit een van mijn grootste kwaliteiten is geweest. Ik ben vaak onderschat geweest denk ik, maar dat is ook goed. Ik laat andere mensen dat over het algemeen liever zeggen", besluit Van der Maarel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.