Hans Kraay jr. weet niet wat hij ziet: ‘Schrok je toen je erin moest?’

verscheen woensdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer een keer binnen de lijnen bij FC Utrecht. De routinier begon in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle weliswaar op de bank, maar maakte meteen na de rust zijn rentree en slaagde er ook nog eens in om zijn stempel te drukken. Hans Kraay junior was dusdanig verrast door de minuten vóór en het optreden ván de rechtsback, dat de ESPN-verslaggever zich afvroeg of Van der Maarel niet nog een jaar door moet voetballen.

Van der Maarel is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. Het was de afgelopen tijd de vraag of hij in de slotfase van het seizoen nog een rol van betekenis zou gaan spelen bij FC Utrecht. De verdediger komt sinds de komst van Ron Jans niet tot nauwelijks in de plannen voor. Zijn laatste opwachting in de Eredivisie vóór de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle dateerde van 26 november, toen hij heel even mocht invallen tegen Sparta Rotterdam. Van der Maarel deed op 20 december weliswaar nog even mee tegen Feyenoord in de beker, maar verscheen in de veertien competitieduels vóór PEC Zwolle geen minuut binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagavond mocht Van der Maarel eindelijk weer een keer opdraven. “Schrok je niet toen je erin moest?”, stelde Kraay jr. na afloop de vraag aan de routinier van FC Utrecht. “Ja, nogal ja. Het was even geleden. Ik betaal wel netjes mijn contributie, maar ik werd niet opgesteld nee”, lachte Van der Maarel. De verdediger was bij aanvang van de tweede helft de vervanger van Niklas Vesterlund, die kampte met fysieke klachten. “Er was wat ongemak bij Niklas, dus ik hield er wel een beetje rekening mee. Alleen ging het in de rust heel snel en dan moet je er staan.” En Van der Maarel stond er. Het was zijn voorzet die uiteindelijk door Sam Lammers tot doelpunt werd gepromoveerd. “Ik zei ook al: dit waren 45 minuten, dus geef me er 90 en dan gaan we het zien”, zo klonk het.

Kraay jr. zag Van der Maarel de gekste dingen doen. Hakbelletjes, ballen uit de lucht plukken en ‘dood’ op z’n schoen laten vallen. “Ik kan nog wel wat”, aldus de verdediger zelf, waarop Kraay jr. vroeg wanneer hij gaat bijtekenen. “Waarop stop ik eigenlijk is de vraag. Goede vraag, maar waarschijnlijk als ik morgen (donderdag, red.) weer opsta weet ik waarom ik stop”, grapte Van der Maarel, die na dit seizoen dus een punt zet achter zijn spelersloopbaan. “Het is goed zo. Ik heb er rust in. Het is niet altijd makkelijk, want die keuze maak je één keer. Je bent sportman en ik ben niet voor niks zo ver gekomen. Het frustreert soms dus wel, maar ik heb er ook wel rust in.”

