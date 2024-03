Van der Maarel stopt als voetballer, slechts één speler speelt langer voor dezelfde Eredivisie-club

zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 34-jarige verdediger speelde zijn hele loopbaan voor FC Utrecht en blijft werkzaam in Stadion Galgenwaard, want hij gaat aan de slag in de kantoororganisatie van FC Utrecht. Zijn takenpakket wordt de komende periode vormgegeven, schrijft Utrecht.

Van der Maarel debuteerde in september 2009 in het eerste elftal en was sindsdien goed voor 388 officiële wedstrijden voor Utrecht. De verdediger, inzetbaar op alle posities in de achterhoede, won in 2017/18 de David di Tommaso-trofee voor Speler van het Jaar. In 2019/20 en 2020/21 eindigde hij als derde in die verkiezing. Van alle spelers in de Eredivisie zit alleen PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen langer bij zijn club.

Artikel gaat verder onder video

Van der Maarel, dit seizoen wisselspeler bij Utrecht, zegt te hebben geworsteld met zijn besluit om te stoppen. "Maar ik denk dat het de juiste beslissing is om ermee te stoppen aan het einde van dit seizoen. Je geeft elke dag heel je hebben en houwen en ziel en zaligheid. Je hebt binding ermee. Als je dan tot de conclusie komt, gevoelsmatig, dat je niet meer je ei helemaal kwijt kan dan is dat een lastige conclusie die je moet trekken."

Achter de schermen wordt al enige tijd gewerkt aan zijn toekomst binnen de club. "Ik ben heel blij hoe de club mij ziet en hoe ze het vertrouwen hebben uitgesproken om samen met elkaar te ontdekken wat er uitkomt en dat zal meer de beleidsmatige kant zijn. Dat zijn we nu aan het vormgeven en dat geeft ook wel heel veel energie." Van der Maarel ziet veel ambitie en potentie bij Utrecht. "De club is ambitieus en er is nog zoveel meer mogelijk, daar wil ik heel graag aan meehelpen."