Utrecht-reserve spreekt duidelijke taal: 'Situatie is een jaar houdbaar, daarna niet meer'

Door een blessure van , de eerste keeper van FC Utrecht, krijgt ook komende zondag tegen FC Twente de kans om zich te laten zien. De sluitpost kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen over van N.E.C. maar kreeg met de verrassende terugkeer van zijn Griekse concurrent een flinke tik te verduren. In gesprek met De Telegraaf is Branderhorst dan ook duidelijk over zijn plannen voor volgend seizoen.

Branderhorst verdween in Nijmegen uit het elftal toen kind van de club Jasper Cillessen terugkeerde. Alleen in het bekertoernooi kreeg de inmiddels 30-jarige sluitpost de kans om zich te laten zien, dat deed hij vooral in de achtste finale, in De Kuip tegen Feyenoord. N.E.C. sleepte er een 4-4 gelijkspel uit, mede doordat Branderhorst een recordaantal van 23 (!) reddingen verrichtte, maar moest in de strafschoppenserie alsnog het hoofd buigen. Op zoek naar speeltijd toog de doelman afgelopen zomer naar Utrecht, waar hem een strijd met Fabian De Keijzer om een basisplaats leek te wachten.

Dat was echter buiten de verrassende terugkeer van Barkas gerekend. De Griek werd in het seizoen 2022/23 door de Domstedelingen gehuurd van Celtic, waar hij aan het einde van het seizoen uit zijn contract liep. Waar Utrecht een hernieuwde samenwerking eerst onmogelijk achtte, verraste de club vriend en vijand door Barkas alsnog transfervrij binnen te hengelen. Voor Branderhorst was het een onaangename verrassing: "Het is bekend, dat ik met een ander beeld naar FC Utrecht kwam", zegt de keeper.

Barkas tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Utrecht, met een optie voor een tweede seizoen. Wordt die gelicht, dan wacht Branderhorst (die eveneens vastligt tot medio 2025) zoals het nu lijkt opnieuw een rol op het tweede plan, maar dat ziet hij niet zitten: "Iedereen weet dat deze situatie een jaar houdbaar is en daarna niet meer. Ik heb vorig jaar bij NEC al zo’n jaar gehad en ik wil niet de rest van mijn leven ergens tweede keeper zijn, want daarmee zou ik mezelf tekort doen. Ik moet volgend seizoen hoe dan ook ergens eerste keeper zijn. Of dat nu hier is of ergens anders, gaan we zien", spreekt de keeper duidelijke taal.