Terugkeer bij Oranje in de maak: 'Het helpt dat ik iedere week op de Nederlandse tv ben'

is blij met zijn plek in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV denkt dat hij zijn plek te danken heeft aan zijn zomerse transfer van Bologna naar Eindhoven.

“Ik ben heel blij met mijn uitverkiezing, zeker”, erkent Schouten in gesprek met ESPN na de 4-0 overwinning op PEC Zwolle. “Ik kreeg het te horen van de trainer, die wist het eerder dan ik. Of ik meteen heb gebeld met het thuisfront? Ik moest trainen, dus ik heb een appje gestuurd.”

De 26-jarige Schouten krijgt vervolgens de vraag of het gek is dat het zo lang duurde voordat hij weer werd geselecteerd; in juni 2022 werd hij al eens opgeroepen door Louis van Gaal en debuteerde hij ook voor Oranje. “Dat is niet aan mij om te zeggen. Ik ben gewoon heel blij om erbij te zitten. Blijkbaar was ik niet goed genoeg, anders had ik er wel bij gezeten”, toont hij zich zelfkritisch.

Schouten gelooft desondanks niet dat hij ‘in een paar weken een heel andere speler is geworden’. “Dat is het niet, denk ik. Het helpt natuurlijk gewoon dat je wekelijks te zien bent op de Nederlandse tv, ik denk dat dat meespeelt. Dat is aan de ene kant gek, maar aan de andere kant niet. Het helpt gewoon als iedereen je wekelijks ziet spelen. Dat is ook een van de redenen dat ik naar PSV ben gekomen.”

Trainer Peter Bosz zegt desgevraagd geen specifieke verwachtingen te hebben van Schouten bij Oranje. “Ik hoop dat hij gaat spelen. Dat zou mooi zijn voor hem en PSV. Maar dat hangt van Ronald (Koeman, red.) af, dat weet ik niet.”