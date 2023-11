Toekomstig Ajax-directeur Kroes betrokken bij mislukte overname KV Kortrijk

Alex Kroes is weliswaar nog niet eens officieel begonnen aan zijn baan bij Ajax, maar zijn naam duikt desondanks inmiddels bijna wekelijks op in het nieuws. Ook in België. Uit onderzoek van Sporza blijkt dat Kroes via een Cypriotische voetbalmakelaar KV Kortrijk en de Amerikaanse oplichters Maciek en Mikhai Kaminski bij elkaar heeft gebracht. KV Kortrijk zou voor miljoenen euro’s worden overgenomen door het duo, maar heeft vooralsnog geen cent ontvangen.

Kroes is in de afgelopen week door SoccerNews hierover een aantal vragen voorgelegd. “Behalve dat hij heeft bevestigd dat hij KV Kortrijk met de Amerikaanse oplichters in contact heeft gebracht, wilde hij inhoudelijk geen commentaar geven op deze precaire oplichtingszaak”, leest het. De reden daarvoor is dat Kroes met Ajax heeft afgesproken dat hij tot zijn entree in de Johan Cruijff ArenA niet in de media mag verschijnen. De Amsterdammers hadden graag gehoopt dat Kroes nog voor de jaarwisseling zijn intrede kon gaan maken, maar hij begint ‘pas’ op 15 maart aan zijn klus in de hoofdstad.

Kroes heeft rond de Amerikaanse overname van KV Kortrijk samengewerkt met Cyprioot Yiotis Panayiotou en laatstgenoemde heeft tegenover SoccerNews meer verteld over hun rol. “Ja, wij hebben die mensen aangebracht, maar we dachten dat alles goed was, omdat meerdere advocaten en clubs hen gecheckt hadden. Daarna bleek alles één grote leugen. Ik heb maanden van mijn tijd verloren en nooit een cent betaald gekregen, omdat de deals niet doorgingen”, wordt Panayiotou geciteerd.

Amerikanen dromen van een Europese club

KV Kortrijk eindigde in 2022 nog op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League, maar moest vorig seizoen alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. De opluchting was dan ook groot, zeg gerust enorm toen er op 18 maart van dit jaar met 1-0 werd gewonnen van regerend kampioen Club Brugge. Dat gebeurt volgens Sporza onder toeziend oog van het Kaminski-duo. “Ook eigenaar Vincent Tan viert feest. De Maleisische ondernemer wil na acht jaar af van KV Kortrijk en heeft de eersteklasser in de etalage gezet. Uitgerekend in de bewuste match tegen Club Brugge zitten twee potentiële kopers, aangebracht via de Nederlander Kroes, voor het eerst op de tribune”, schrijft het Belgische medium.

Vader en zoon Kaminski droomden ervan om een Europese voetbalclub onder hun hoede te hebben. Sporza schrijft dat ze ‘zonder aarzelen’ vijftien miljoen euro exclusief bonussen wilden neertellen. ‘Vreemd’, volgens het medium, omdat de vraagprijs ‘eigenlijk’ lager ligt. “Over de voorwaarden op papier onderhandelen ze evenmin. Normaal krijg je dan altijd een pingpongsnel van vraag en aanbod. Nu ging de familie-Kaminski meteen met alles akkoord”, deelt een bron die dicht bij het dossier zou staan. De overnameperikelen leiden tot onrust binnen KV Kortrijk. Men plaatst z’n vraagtekens bij het feit dat de club met twee Amerikanen in zee wil gaan die geen ervaring hebben in het voetbal. Het Kaminski-duo zou daarvoor al een lijntje hebben uitgegooid naar Everton en Atlético Madrid, maar zonder succes.

KV Kortrijk blijft uiteindelijk met lege handen achter. De beloofde miljoenen komen niet binnen op 6 juli verstreek al de deadline van de eerste betaling. “De Maleisische eigenaar heeft gegokt en verloren. Maar had hij ook niet wat kritischer zijn opvolgers moetens screenen? Of ten minste meer garanties vragen, zoals geld op een geblokkeerde rekening? En wat nog met de Kaminski’s? Die mogen een stevige schadeclaim verwachten voor het niet-nakomen van hun beloftes en verspilde middelen”, besluit Sporza.