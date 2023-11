‘Totaal’ onbegrip voor uitspraak Van Hooijdonk over Giménez

Pierre van Hooijdonk vond het begrijpelijk dat zaterdagavond een penalty probeerde te benutten door middel van een panenka, zo vertelde hij zondagavond bij Studio Voetbal. De Feyenoord-spits miste weliswaar hopeloos, maar Van Hooijdonk toonde begrip voor de actie van de Mexicaan. Marco Timmer van Voetbal International is het allesbehalve eens met de analist.

“Ik ben het daar totaal niet mee eens”, begint Timmer, clubwatcher van PSV namens VI, bij Rondje Eredivisie. “Die jongen heeft een vaste trap, het staat 1-1 en je staat zeven punten achter PSV, voor hetzelfde geld win je daardoor die wedstrijd niet. Schiet de bal gewoon eerst binnen”, gaat de sportjournalist verder.

Giménez zag zijn inzet tamelijk gênant over het doel van RKC-goalie Mark Spenkelink gaan. “De uitslag was niet goed, maar Feyenoord had wel echt veel kansen”, zag Timmer. Door een doelpunt van Bart Nieuwkoop kwam de ploeg van Arne Slot in de 64e minuut op voorsprong en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de zege in Waalwijk.

Ook Kenneth Perez gaf bij ESPN aan dat hij de actie van Giménez wel wat vond hebben. “Ik vind juist bij dit soort standen (1-1, red.), dan is het ook een beetje de verrassing. Maar dit was gewoon slecht uitgevoerd. Dat is jammer, maar dat kan toch gebeuren”, sprak de Deen, die overigens zelf ‘nooit van zijn leven een panenka zou doen, bij Dit was het Weekend.