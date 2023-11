Tottenham Hotspur-middenvelder in beeld bij Ajax: 'Een club heeft 20 miljoen euro geboden'

Ajax onderzoekt de mogelijkheden om in te lijven. De middenvelder van Tottenham Hotspur is volgens Mike Verweij in beeld bij de Amsterdammers, zo weet de Ajax-clubwatcher vrijdagavond te melden bij Kick-off van De Telegraaf. De journalist heeft echter weinig vertrouwen in een mogelijke deal.

“Ajax wil een controlerende middenvelder halen. Het liefst haalt de club ook iemand voor de rechtsbuitenpositie, maar de controlerende middenvelder is topprioriteit”, zo weet Verweij. De clubwatcher weet vervolgens dat de naam van Højbjerg al meermaals gevallen is in de Johan Cruijff ArenA.

Of de komst van Højbjerg ook reëel is, betwijfelt Verweij. “Maar om zo’n speler te halen zal er echt verkocht moeten worden. Er is een klein potje, dus ze zouden iemand kunnen halen. De naam van Højbjerg valt, en die hebben ze eerder al een keer in het vizier gehad. Eigenlijk is hij wel veel en veel te duur”, is de journalist eerlijk. Naar verluidt werd er recent een bod van 'twintig miljoen euro' gedaan op Højbjerg, weet Verweij.

Toch bestaat er een kleine kans van slagen, zo denkt Verweij. “Ik denk niet dat dat hem gaat worden, maar het kan wel zijn dat je hem aan het einde van de periode kan huren. Tottenham is alleen niet de makkelijkste club om mee te onderhandelen”, zegt hij. Højbjerg speelt sinds 2020 bij The Spurs en is uitgegroeid tot een vaste waarde in Londen. Voorheen kwam de Deen uit voor Southampton, Schalke 04, FC Augsburg en Bayern München.