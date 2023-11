Fabrizio Romano stelt Ajax-fans teleur met nieuws over beoogde winterversterking

Ajax hoeft zich volgens Fabrizio Romano geen illusies te maken over de mogelijke komst van . Hoewel de Amsterdammers dolgraag routine en leiderschap zouden toevoegen aan het - momenteel soms piepjonge - middenveld van trainer John van 't Schip, zou Tottenham Hotspur niet bereid zijn om mee te werken aan een winters vertrek van de 28-jarige Deen.

Clubwatcher Mike Verweij bevestigde afgelopen vrijdag nog in de Telegraaf-podcast Kick-off dat Højbjerg opnieuw genoemd wordt in Amsterdam, al betwijfelde de journalist op dat moment al of de verdedigende middenvelder haalbaar zou zijn. In 2020 werd de Deen, toen nog speler van Southampton, ook al aan Ajax gelinkt, maar destijds koos hij voor de Spurs. Dit seizoen kwam hij weliswaar in twaalf van de dertien Premier League-duels binnen de lijnen in het elftal van trainer Ange Postecoglou, maar Højbjerg deed dat pas twee keer vanaf de aftrap.

Naast Ajax zou ook Juventus interesse koesteren in Højbjerg, weet Romano dinsdagmiddag te melden op X. Beide club kunnen wat de Italiaanse transferexpert betreft echter beter verder kijken, aangezien Tottenham niet zou willen meewerken aan een (tijdelijk) vertrek deze winter. "De Spurs hebben op Deadline Day al een huurvoorstel van Atlético Madrid afgewezen en het standpunt blijft ongewijzigd: geen huur", schrijft Romano.

Ajax had de ervaring van Højbjerg na de winterstop vermoedelijk best kunnen gebruiken. Door blessures van 'oudere' spelers als Steven Berghuis en Branco van den Boomen is Van 't Schip regelmatig genoodzaakt een piepjong middenveld op te stellen. Zoals afgelopen weekend, toen Vitesse met 5-0 werd verslagen door een elftal dat begon met Benjamin Tahirovic (20), Kenneth Taylor (21) en Kristian Hlynsson (19) als middelste linie. Voorafgaand aan het duel met de Arnhemse hekkensluiter liet Van 't Schip al weten dat er wat hem betreft wat routine en leiderschap bij kan in zijn spelersgroep. "Ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat er wel wat ervaring bij kan", sprak hij vrijdag op de persconferentie.