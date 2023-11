Transfer van zeven miljoen euro nog hoogst onzeker voor Feyenoord

Het is momenteel nog maar de vraag of volgend seizoen voor Sassuolo speelt. De rechtsback wordt gehuurd van Feyenoord, met een koopoptie die verplicht wordt gelicht als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In de zomer meldde Fabrizio Romano dat de koopoptie zes miljoen euro (plus één miljoen euro aan bonussen) zou bedragen. De optie wordt verplicht gelicht als Sassuolo zich handhaaft in de Serie A óf als Pedersen dit seizoen in 20 wedstrijden dit seizoen minimaal 45 minuten speelt.

Handhaving in de Serie A is goed mogelijk, maar door de mindere vorm van de afgelopen weken is Sassuolo gekelderd naar de vijftiende plek. Met twaalf punten uit twaalf wedstrijden is het gat richting de rode streep slechts drie punten. In Italië degraderen de onderste drie clubs rechtstreeks.

Het speeltijdcriterium lijkt een lastig verhaal te gaan worden. Pedersen speelde tot nu toe 307 minuten in 9 competitiewedstrijden voor Sassuolo, maar kwam in de laatste twee wedstrijden niet meer in actie. Inclusief een bekerwedstrijd speelde hij dit seizoen vier wedstrijden waarin hij de 45 minuten haalde, becijfert FootballTransfers.

Pedersen mocht afgelopen zomer vertrekken bij Feyenoord omdat er weinig speeltijd voor hem in het verschiet lag. Arne Slot heeft de beschikking over Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop.