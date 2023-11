Trouwste Feyenoord-supporters krijgen brief op de mat: 'Wish you were here'

Feyenoord heeft een brief verstuurd aan alle supporters die in het bezit zijn van een uitwedstrijdenkaart. De club richt zich daarmee tot de trouwe fans die dinsdag de uitwedstrijd tegen Lazio moeten missen.

Bij de wedstrijd in Rome zijn geen Feyenoord-supporters welkom. Op de kaart die door Feyenoord is verstuurd aan de fans, zijn foto's te zien van Rome en uitvakken met Feyenoord-fans tijdens eerdere Europese uitwedstrijden. "Wish you were here", staat erbij.

Aan de binnenzijde van de kaart is het volgende te lezen, zo schrijft 1908.nl. “Beste supporters. Overal waar wij gaan, ga jij met ons mee. (een verwijzing naar een bekend supporterslied, red.). Die onvoorwaardelijke steun in binnen- en buitenland waarderen we binnen het team enorm, het voelt echt alsof we met een twaalfde man op het veld staan."

"Helaas moeten we het zonder jou doen in Rome, maar we weten dat je achter ons staat en voelen jouw support. Wish you were here, Feyenoord 1", zo sluit de club af.

Een foto van de kaart is te zien op 1908.nl.