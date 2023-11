Twee Eredivisie-spelers aanbevolen bij Koeman: 'Zou mij verbazen als hij niet op de lijst staat'

Bondscoach Ronald Koeman kan voor de komende interlandperiode bijna niet om PSV-middenvelder heen, meent NOS-verslaggever Arno Vermeulen. Daarnaast denkt hij ook dat Feyenoorder een eerste oproep voor het Nederlands elftal heeft verdiend met zijn prima prestaties van dit seizoen.

Schouten kwam afgelopen zomer over van het Italiaanse Bologna en kreeg bij PSV de taak om de naar Nottingham Forest vertrokken Ibrahim Sangaré te vervangen. Dat doet hij in de ogen van Vermeulen met verve: "Ik denk hij een type speler is dat elke trainer wel op zijn middenveld wil hebben. Schouten speelt zo ongelooflijk volwassen en is een complete speler", analyseert de journalist in een artikel op de site van de NOS. Vooral de soberheid die de oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior in zijn spel legt kan hem bekoren: "Hij gebruikt zijn techniek ook heel efficiënt. Het is niet dat hij drie man op spectaculaire wijze passeert, maar hij ziet het spel heel goed."

Tot dusverre heeft Schouten één wedstrijd in Oranje achter zijn naam. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal gaf hem het vertrouwen in het Nations League-duel met Wales dat in juni 2022 werd gespeeld en waarin Nederland een 1-2 uitoverwinning mocht bijschrijven. In de daaropvolgende wedstrijden tegen Polen en Wales kwam de 26-jarige middenvelder niet van de bank, sindsdien zat hij bovendien niet meer bij de selectie. Koeman nam hem wel op in zijn voorselectie voor de EK-kwalificatieduels met Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november), waarin Oranje zich definitief kan verzekeren van deelname aan het eindtoernooi dat in de zomer van 2024 in Duitsland wordt gehouden.

Bij absentie van de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong voorspelt Vermeulen een 'wisseling van de wacht' op het middenveld van Oranje, ook omdat verscheidene spelers de laatste tijd nadrukkelijk op de deur kloppen. Naast Schouten zijn dat wat hem betreft Tijjani Reijnders, Mats Wieffer en Joey Veerman. Bovendien zou ook Quinten Timber niet misstaan, zo denkt Vermeulen: "Hem zou ik best een keer bij Oranje willen zien". In tegenstelling tot zijn - momenteel geblesseerde - tweelingbroer Jurriën (Arsenal), maakte de 22-jarige Feyenoorder nog nooit deel uit van de (voor)selectie, maar gezien zijn prima prestaties bij Feyenoord zou hij in de toekomst zeker een optie voor Koeman kunnen zijn.

Definitieve selectie

Vrijdag maakt Koeman bekend welke spelers afvallen voor de wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Ten opzichte van de voorselectie zou de daarin ontbrekende Cody Gakpo zijn rentree kunnen maken bij de definitieve spelersgroep. De Oranje-topscorer van het voorbije WK in Qatar moest de wedstrijden tegen Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst) van oktober laten schieten, maar maakte inmiddels zijn rentree bij zijn club Liverpool. Daar staat tegenover dat uit de voorselectie twee verdedigers sindsdien een blessure opliepen die hen de komende interlands lijkt te gaan kosten: Matthijs de Ligt (Bayern München) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).